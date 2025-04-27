Sakarya Arifiye’deki Tank Palet Fabrikası’nda, ‘Altay Tankı’ üretmek hedefleniyordu. 2018’de Katar’ın yüzde 49.9’una ‘bedelsiz’ ortak olduğu fabrikada 7 yıldır tek tank üretilemedi. 2019 hedefi 2027’ye kaydı. 50 milyon dolar yatırım vaadinde bulunan Katar, Türkiye’yi dışlayıp Doğu Akdeniz’de Rumlarla petrol aramaya başladı, Yunanistan ile tatbikat yaptı.

TEK CÜMLELİK YANIT

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Katar’ın ortaklığı sonrası teslim edilmesi gereken tankların akıbetini Meclis gündemine taşıdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e fabrikada üretimin devam edip etmediğini, Katar’ın da halen bu projede yer alıp almadığını sordu. Güler ise önergedeki sorulara “Faaliyet devam etmekte” yanıtını vermekle yetindi.

‘KATAR’DAN ALIN...’

Öztunç, Bakan’ın tank savunmasına şu sözlerle tepki gösterdi: “TSK’ya ait tanklar yenilenmeyi bekliyor, Tank Palet’te ise yıllardır üretim yok, motor ithal edilecek ülke bulunamıyor. Fabrika basit onarımlar dışında faaliyeti durdurdu. Fabrika, Katar’a devredilmesinden öncesine göre daha kötü durumda. O fabrikanın anahtarını Katar’dan alın, tümüyle TSK’ya verin.”

‘Süreç siyasi akamete uğradı’

Arifiye’deki fabrika ve 2 milyon metrekarelik arazisi 2018’de 50 milyon dolar yatırım şartı ile 25 yıllığına BMC-Katar ortaklığına verildi. BMC’nin sahibi Ethem Sancak ortaklıktan ayrılınca yerine Fuat Tosyalı geldi. Tosyalı, dün “Yabancı motor tedarikçisi ‘Veremiyorum’ dedi, süreç siyasi ve stratejik akamete uğradı” açıklaması yaptı.