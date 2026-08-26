Azerbaycan temsilcisi Sabah, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanşında İsrail'in HB Sheva takımını Tevfik Behramov Stadyumu'nda konuk etti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden ev sahibi ekip, nefes kesen bir rövanşın ardından rakibini uzatma devreleri sonucunda 5-2 mağlup ederek toplamda 6-4'lük galibiyetle Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmaya hak kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan HB Sheva, 10. dakikada Igor Zlatanovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sabah, 38. dakikada gole karşılık vererek ilk yarıyı beraberlikle tamamladı.

İkinci yarıda oyunun akışı değişti. HB Sheva, 61. dakikada Guy Mizrahi ile yeniden üstünlük kurdu. Ancak Azerbaycan ekibi, 74. dakikada Umarali Rahmonaliyev ile skoru 2-2'ye getirdi.

"MAÇI UZATMALARA TAŞIYORUM"

Maçın 90+4. dakikasında sahneye çıkan Tellur Mütallimov, skoru 3-2'ye taşıyarak toplam skoru 4-4'e eşitledi ve maçı uzatma devrelerine taşıdı.

Uzatma bölümlerinde oyunun üstünlüğünü tamamen ele geçiren Sabah, rakibine şans tanımadı. Uzatmalarda yaşanan iki kırmızı kart ve iki golle karşılaşma Sabah'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu başarıyla, sadece 8 yıl önce kurulan Azerbaycan ekibi Sabah, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.