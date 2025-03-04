Houston Dynamo’nun sahasında Inter Miami’ye 4-1 mağlup olduğu mücadelede Lionel Messi’nin kadroya alınmaması, tribünlerde büyük hayal kırıklığına neden oldu. Maçın öncesinde bilet fiyatları 800 dolara kadar yükselirken, Arjantinli yıldızın sahada olmayışı, taraftarları öfkelendirdi.

MESSİ ETKİSİ: TRİBÜNLER DOLUYOR, FİYATLAR UÇUYOR

Lionel Messi’nin Temmuz 2023’te MLS’e transfer olmasının ardından her maçında statlar dolup taşıyor. Houston’daki Shell Energy Stadyumu’nda da biletler kısa sürede tükenmişti. Ancak Messi, CONCACAF Şampiyonlar Ligi’nde Cavalier FC’ye karşı oynanacak maçlar için dinlendirildiği gerekçesiyle kadroya alınmadı. Taraftarlar Messi'nin kadroya alınmadığını görünce sosyal medyadan isyan ederek 'Dolandırıldık mı?' diye sordular.

TARAFTARLARA ÜCRETSİZ BİLET TELAFİSİ

Messi’yi sahada görmek için yüksek fiyatlara bilet alan Houston taraftarlarının tepkisini dindirmek isteyen Houston Dynamo yönetimi, bir açıklama yaparak taraftarlara istedikleri iç saha maçlarından birine ücretsiz bilet vereceğini duyurdu.

VANCOUVER DA BENZER BİR ÇÖZÜM SUNMUŞTU

Messi’nin sahada olmaması ilk kez büyük bir kriz yaratmıyor. Mayıs 2024’te Vancouver Whitecaps, Messi’nin maça çıkmaması sonrası taraftarlarına ücretsiz bilet ve indirimli yiyecek içecek imkânı sunmuştu. O dönem de Inter Miami maç biletleri 300 ila 600 dolar arasında satılmıştı ki bu fiyatlar, normal karşılaşmalardan on kat daha pahalıydı.

Messi’nin olmadığı maçlarda bilet fiyatlarının bu denli yükselmesi ve taraftarların beklentilerinin karşılanamaması, MLS kulüpleri için ciddi bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.