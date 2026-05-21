Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde çalışma başlattı. Soruşturmada, müşteki A.M.A.’nın farklı GSM hatlarından aranarak bir kripto para borsası üzerinden yatırım yapmaya yönlendirildiği, bu kapsamda farklı banka hesaplarına toplam 5 milyon 996 bin 260 TL gönderdiği ve dolandırıldığı belirlendi.

Yürütülen teknik ve mali analizler sonucunda olayla bağlantılı 21 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden birinin yurt dışında, 5’inin ise cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler ile bunlar adına kurulan paravan şirketlere ait hesapların MASAK verileri üzerinden incelenmesi sonucu yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL’lik işlem hacmine ulaşıldığı öğrenildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırşehir merkezli olarak Kırıkkale, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Edirne ve Manisa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yurt dışında ve cezaevinde bulunan şüpheliler dışında 14 kişi yakalandı. Edirne’de yakalanan ve akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen 1 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 12 SIM kart, 5 USB bellek, laptop, hard disk, 14 sentetik hap, 105 mermi ile bir tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 13 şüpheli tutuklandı. Cezaevinde bulunan 5 şüpheli hakkında da tutuklama kararı çıkarılmasıyla birlikte, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18’e yükseldi.