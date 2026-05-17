Richard Stein ve Sally Lovell çifti tarafından 2017 yılında 650 bin sterline satın alınan 9,7 hektarlık (97 dönüm) Harbour Island, gayrimenkul danışmanlık şirketi Savills aracılığıyla yeniden satışa açıldı. Crinan köyüne 300 metre mesafede yer alan ve anakaraya tekneyle birkaç dakikalık ulaşım mesafesinde bulunan adadaki konutun, mülk sahipleri tarafından tamamen yenilendiği belirtildi.

ADANIN ALTYAPISI DENİZ TABANINDAN SAĞLANIYOR

Adadaki yaşam alanının su, elektrik ve internet gibi temel altyapı ihtiyaçları, deniz tabanına döşenmiş özel kablo ve boru hatları vasıtasıyla kesintisiz olarak karşılanıyor. Doğalgaz hattının bulunmadığı adada, ısınma ve yakıt ihtiyacı adadaki ağaç kaynaklarından elde ediliyor. En yakın süpermarkete karayolu üzerinden 20 dakikalık sürüş mesafesinde olan ada, tam yalıtılmış bir konumda bulunmuyor.

ADADA YAŞAMIN TEK ZORLUĞU LOJİSTİK ORGANİZASYON

Mülk sahipleri, adadaki yaşamın yüksek düzeyde lojistik organizasyon gerektirdiğini, en küçük tedarik ihtiyacında dahi tekne kullanımının zorunlu olduğunu ifade etti. Bölgedeki limanda temel gıda maddelerinin sağlandığı bir bakkalın mevcut olduğu, olumsuz hava koşullarına karşı dondurucuda gıda stoku yapıldığı aktarıldı. Son 9 yıllık süreçte, anakaraya ulaşımı tamamen engelleyen yalnızca iki büyük fırtınanın meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

AİLEVİ NEDENLERDEN DOLAYI SATIŞA SUNULDU

Yaban hayatı ve kuş popülasyonu açısından zengin bir koruma alanında bulunan adanın satış gerekçesi de açıklandı. Richard Stein ve Sally Lovell çifti, Harbour Island’daki yaşam standartlarından memnun olmalarına rağmen, İngiltere'nin güney bölgesinde ikamet eden aile fertlerine daha yakın bir konumda yaşamak amacıyla adayı devretme kararı aldıklarını bildirdi.