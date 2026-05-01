Başkan Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran savaşında harcadıkları mühimmat depolarını yeniden doldurmak için harekete geçti.

Çin, Rusya veya Kuzey Kore ile olası bir savaşa hazırlık olarak Patriot ve Tomahawk üretimini artırmak için savunma şirketleriyle anlaşmalar yapıyor.

Trump, Mart ayında sektör liderleriyle yaptığı görüşme sonrasında Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, üretilecek sistemleri "Enfes Sınıf Silahlar" olarak nitelendirdi.

Ancak bu iddialı planlar ABD'nin silah ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmayabilir. Uzmanlara göre İran'da harcanan mühimmatın yeniden stoklanması yıllar sürebilir.

ABD'nin rakiplerinin ise savaşta kullanılmaya hazır dev stoklarının olması, ABD'yi zor bir duruma soktu.

SAVAŞ BİTMEDİ, STOKLAR TÜKENDİ

Lockheed Martin gibi dev şirketlerin üretim kapasitesini devasa oranlarda artırması planlanıyor. Bu esnada üretim de hızla arttırılıyor.

Örneğin PAC-3 Patriot hava savunma füzelerinin üretimi yılda 600'den 2 bine çıkarılacak. THAAD füze savunma üretimi ise dört katına çıkarılarak yılda 400'e ulaştırılacak.

Fakat bu genişleme planlarının hayata geçmesi birkaç yıl sürecek. Hegseth, Kongre'ye üretim hızını finanse etmeleri için çağrıda bulunurken, savunma sanayisi temsilcileri bütçe onayı gelmeden somut bir adım atmayacaklarını belirtti.

Orta Doğu'daki çatışmalar ABD'nin küresel mühimmat stoklarını ciddi şekilde tüketti.

İran ile devam eden savaşın maliyeti şimdiden 25 milyar dolara ulaştı ancak uzmanlar bu rakamın çok daha yüksek olacağını öngörüyor.

Amerikan İşletme Enstitüsü'nden Todd Harrison "İran ile birkaç haftalık bir savaştan sonra stoklarımız azalıyorsa, Rusya ve Çin karşısında ihtiyacımız olan seviyenin çok uzağındayız demektir. Savaş planları için gereken mühimmat stoklarımızı hiçbir zaman olması gereken düzeye getiremedik; özellikle de büyük bir savaşı yürütebilme kapasitesini düşündüğünüzde durum bu" yorumunu yaptı.

PARASINI ALDIKLARI SİPARİŞLERİ UNUTULDU

Mühimmat eksikliği ABD'nin müttefikleriyle olan ilişkilerini de doğrudan etkiledi.

Hegseth, Rusya ile sınır komşusu olan Estonya'ya teslim edilmesi planlanan altı adet HIMARS sistemini askıya aldığını bildirdi. Benzer kısıtlamalar diğer Avrupa ve Asya ülkelerine de iletildi.

Pentagon, büyük siparişler devreye girene kadar müttefiklere gidecek mühimmatı kendi kullanımına yönlendirerek geçici bir çözüm üretmeye çalışıyor.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Jerry McGinn, bu durumun Tayvan Boğazı gibi kriz bölgelerinde büyük risk oluşturduğunu belirtti.

McGinn, "Silahların hızla tükenmesi gelecekteki çatışma senaryolarında risk yaratıyor. Tayvan Boğazı üzerine birçok savaş oyunu gerçekleştirdik ve bu senaryoların tamamında kilit mühimmatlarımız sadece birkaç hafta içinde tükeniyor" yorumunu yaptı.