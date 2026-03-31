ABD Başkanı Donald Trump İran'a karşı savaşı başlatma emri verdiğinde ordusunun birkaç hafta içinde İran'ı mağlup edip muzaffer bir şekilde ABD'ye dönmesini bekliyordu.

Nitekim dünyanın da benzer bir beklentisi vardı. Uçak gemileri USS Abraham Lincoln ve Gerald R. Ford İran'ın karşısına eskort filoları ve yüzlerce savaş uçağıyla konuşlandığında Batı ülkeleri ikinci bir Venezuela operasyonu bekler oldu.

Cenevre'deki görüşmeler uzarken, bazıları savaşın müzakere ile başlamadan bitebileceğini de umuyordu. Ancak 28 Şubat Cumartesi bu umutlar diplomasi ve Ali Hamaney'in külliyesi ile birlikte yerle bir oldu.

Gelgelelim birinci ayını dolduran savaş sonucu İran mağlup olmadığı gibi, hem ABD'nin tüm korkularını gerçeğe dönüştürdü hem de Trump'ın dünyaca ünlü 'saldırgan diplomasisinin' limitlerini ortaya çıkardı.

Bitmesi değerlendirilen savaşın galibi İran gibi gözükürken, ABD'nin istemediği tüm şartlar aynı anda gerçekleşmiş oldu.

ABD'NİN İSTEMEDİĞİ HER ŞEY OLDU

ABD ve kendisini savaşa sürüklemek için tüm çabaları harcayan İsrail'in en büyük endişesi İran'ın nükleer silah elde etmesi ve İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel bir tehdit olmasıydı.

Şimdiyse İran'ın yeni liderliği nükleer silah üretebileceklerinin sinyalini verirken İran İHA ve füzeleri Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sağlıyor ve dünyanın enerjisinin bel kemiği Körfez'i vuruyor.

Bu esnada İran'ın ve yakın müttefiki Rusya'nın enerji ihracatına konulan yaptırım ve ambargolar petrol ve doğal gaz krizi sebebiyle kısmen kaldırıldı.

İran dünyanın en ağır enflasyonuyla boğuşurken aniden petrol üzerinden yeniden gelir kazanmaya başladı ve bu esnada Rusya'ya yardımcı olmuş oldu.

İran halkı hükümete karşı tutum alırken saldırılar altında darbe alan, çocuklarını kaybeden halk günler önce kendilerine kurşun yağdıran rejimin arkasında bir araya geldi. İsrail ve ABD'nin kışkırtmak istediği protestolar hem başarısız oldu hem de dayanakları son derece zayıfladı.

Daha önce seyrüsefer serbestliği olan Hürmüz Boğazı ise fiilen İran'ın kontrolüne geçti. Öyle ki İran Boğaz'dan geçen tüm trafiği geçiş ücretine bağlayarak Basra Körfezi'nin tam kontrolünü sağladı.

Tam olarak bu durumun önüne geçmek için kurulan ABD üsleri ise yerle bir olmuş durumda. ABD askerleri İHA'lar ve füzelerle ağır alan üsleri terk ederek otellerden çalışmaya başladı.

Bu esnada kısıtlanan dünya ticareti ABD'de enflasyonun yükselmesine sebep olurken petrodolar yerine petrol ticaretini Çin'e bağlayan petroyen'in yükselmesine kapı araladı.

En ağır darbe ise, öldürülen Dini Lider Ali Hamaney döneminde fetva ile nükleer silah üretmeyeceğinin garantisini veren İran, Devlet Ajansı Tasnim üzerinden Nükleer Silahları Kısıtlama Anlaşması'ndan (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons / NPT) çıkabileceğinin mesajını verdi.

İÇ SİYASET DE FELAKET

ABD Başkanı ise savaşın getirdiği krizi kendi ülkesinde hissetmeye başladı. Askerlerini binlerce kilometre uzaktaki bir savaşta kaybetmek istemeyen ABD halkı Trump'a desteğini çekiyor.

Tarihi bir zaferle oy çoğunluğunu toplayan ABD Başkanı Donald Trump şimdi tüm başkanlık dönemlerinin en kötü oy oranlarıyla karşı karşıya. ABD Başkanı'nın oy oranları yüzde 35'in altına geriledi.

Trump'ın "ABD'nin ekonomik bir karadelik olan başka bir savaşa girmemesi" sözü sebebiyle oy verdiği Başkan'ın dünyayı ekonomik krize sürükleyen bir savaşı başlatması ABD halkını öfkelendirdi.

Nitekim Trump bu durumun önüne geçmek için savaştan çekileceğinin ilk mesajlarını verdi. İran'la konuştuğunun her fırsatta altını çizen Trump 'bir anlaşmanın yakın olduğunu' belirtiyor.

Nitekim anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda saldırıların devam edeceğini de belirtiyor. İran ise bu tehditlere karşı ABD'nin savaş tazminatı ödemesini ve bir daha İran'a karşı savaşa girmeyeceğine dair garanti vermesini talep ediyor.

Trump savaştan aniden çekilirse, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetini tanımış olacak ve müttefiki Körfez ülkeleri ve İsrail'i öfkeli olduğu kadar silahlı bir İran'la karşı karşıya bırakacak.

Trump'ın çekilmesi de, Trump'ın savaşması da kendisi için bir felaket senaryosu teşkil ediyor. Bu esnada 10 bin ABD askeri İran'a karşı yapılacak bir kara operasyonu için hazırlıklarını sürdürüyor.