Galatasaray eski asbaşkanı Abdurrahim Albayrak hem Galatasaray’daki geleceği hem de de sarı kırmızılıların yeni sezon planlaması hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Radyo Gol’e konuşan Albayrak’ın açıklamaları şu şekilde:

“Ben Galatasaray'ın hep içerisindeyim. 'Yönetimde olacak mısınız?' sorusunu ve bu konuları böyle bir zamanda konuşmayalım. Şu anda Galatasaray'ı desteklemekle meşgulüm. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ve seçimde de Dursun Özbek ve yönetimine tam destek olacağım.”

'ICARDİ TARİH YAZDI'

“İcardi, Galatasaray'da tarih yazdı ve tarih yazmaya da devam etmeli. Bence bir orta yolu bulunur o da, yönetim de fedakarlık yapar. Başka santrfora gidileceğine İcardi'ye gidilmeli. Onunla bu hafta yeniden görüşülecek olması beni mutlu etti.”

“Hafta sonu maç esnasında inanılmaz bir heyecan yaşadım maç günü o yüzden biraz rahatsızlanmıştım. Şimdi çok iyiyim, şampiyonluğumuzun keyfini yaşıyoruz.Dün başkanımız ve hocamızla konuştum. Başta Başkan Dursun Özbek olmak üzere yönetime, oyuncularımız, hocamız lig biter bitmez hemen 27. şampiyonluğa hazırlanıyor. Biz böyle bir yönetimiz.”