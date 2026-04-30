TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı 34 bin 587 TL olarak hesaplandı.

YOKSULLUK SINIRI 112 BİN LİRA

Gıda harcamalarına ek olarak kira, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu giderler de dahil edildiğinde, bir hanenin insanca yaşayabilmesi için gerekli toplam gelir 112 bin 661 TL oldu.

Araştırmaya göre, tek başına yaşayan bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 44 bin 802 TL’ye yükseldi.

Verilere göre, asgari ücretle geçinen bir çalışanın bütçesinde yalnızca bir ayda 2 bin 217 TL ek açık oluştu.

Yılın dördüncü ayı itibarıyla ise asgari ücret ile bir kişinin yaşama maliyeti arasındaki fark 16 bin 726 TL’ye ulaştı.

MUTFAK ENFLASYONU YÜKSELDİ

Nisan ayında gıda fiyatlarındaki artış dikkat çekici seviyelere ulaştı. TÜRK-İŞ verilerine göre:

Aylık artış: yüzde 5,47

Yıllık artış: yüzde 43,9

Yıllık ortalama: yüzde 40

4 aylık artış: yüzde 14,74