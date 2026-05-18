Acun Ilıcalı'nın 2024'te satın aldığı Slovenya Ligi devi Maribor, 18 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılamadı. Son olarak Mura deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Maribor, Slovenya 1. Ligi'ni 5. sırada tamamladı. 33 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet istatistiklerini yakalayan Maribor, 50 puan ile 5. sıranın sahibi oldu.

Slovenya Ligi'nin kalburüstü ekipleri arasında yer alan Maribor, sezondaki bu derecesiyle 18 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılım hakkından mahrum kaldı. Maribor, geçen seneyi ise ikinci sırada tamamlamıştı.

ILICALI'NIN GÖZÜ İNGİLTERE'DE

Acun Ilıcalı'nın tüm konsantrasyonu ise İngiltere'deki 'gözde takımı' Hull City'de... Championship'te play-off finaline yükselen Hull City, Southampton'ı yenmesi halinde Premier Lig'in yeni ekibi olacak. 23 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmada Ilıcalı'nın ekibi galip gelirse, yaklaşık 300 milyon euroluk 'Premier Lig'e yükselme bonusunun' da sahibi olacak.