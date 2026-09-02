FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekibi Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası verdi. Bu hafta başlayacak Nesine 2. Lig 2026-2027 sezonunda, gelen cezanın ardından Akdeniz ekibi en büyük küme düşme adayı haline geldi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Adana ekibine toplam dört dosyadan 24 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.
Adana Demirspor, bu hafta başlayacak 2026-2027 sezonuna -24 puanla start verecek. Adana Demirspor bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estirirken Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etmişti.