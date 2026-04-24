Arizona çölünün merkezinde yer alan Taşlaşmış Orman Milli Parkı, Geç Triyas döneminden kalma yüzlerce ağaç gövdesine ev sahipliği yapıyor. Organik dokuların milyonlarca yıl süren bir süreçle kuvars, kalsit ve opal gibi minerallere dönüştüğü bu alan, antik bitki örtüsünün yanı sıra erken dönem dinozor ve dev amfibi kalıntılarını da barındırıyor. Bilim dünyası için "geçmişe açılan pencere" olarak nitelendirilen bölge, jeolojik süreçlerin organik yaşamı mineral kopyalara dönüştürdüğü en büyük saha olarak tescillendi.

AĞAÇLAR BİLE TAŞA DÖNÜŞTÜ

Ağaçların taşlaşma süreci, odun dokusunun volkanik kül veya çamur tabakaları altında hızla gömülerek oksijenle temasının kesilmesiyle gerçekleşiyor. Milyonlarca yıl boyunca yeraltı sularındaki mineraller, çürüyen hücrelerin yerini alarak ağacın iç yapısını birebir kopyalayan taş formasyonları oluşturuyor. Arizona’daki "Chinle" jeolojik oluşumunda gömülü kalan bu devasa gövdeler, tektonik hareketler ve erozyon sonucunda günümüzde yüzeye çıkmış durumda.

BİLİMSEL VERİLERİ KORUMAK İÇİN KATI YASAKLAR GELDİ

Dünyanın dört bir yanından araştırmacıları bölgeye çeken fosil yatakları, gezegenin evrimsel geçmişine dair kritik veriler sunuyor. Park yönetimi, bilimsel bilginin bütünlüğünü korumak amacıyla taşlaşmış ağaç parçalarının alandan çıkarılmasını kesin bir dille yasakladı. En küçük mineral parçasının bile ekosistemden koparılmasının jeolojik veri setini bozduğu bildirilirken, bölgedeki koruma tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı kaydedildi.