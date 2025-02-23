Günlük yaşamda kaçınılmaz hale gelen ağır metallerin vücutta birikimi zamanla toksik etkiye neden olabilir. Ancak bazı gıdaların vücudun detoks organı karaciğere destek olduğunu, içerdikleri bazı bileşiklerin ağır metallere bağlanarak bunların vücuttan atılmasını kolaylaştırabildiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, detoks yollarını şöyle anlattı:

HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇAR?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) insan ve çevre sağlığına zarar veren ağır metallerin arsenik, kadmiyum, kobalt, krom, bakır, cıva, manganez, nikel, kurşun, kalay ve titanyum olduğunu açıkladı.

Ağır metaller, günlük yaşamda sık karşılaştığımız bir risk. Solduğumuz hava da var, yediğimiz bazı besinlerde de… Vücutta gereğinden fazla biriktiklerinde zamanla alzheimer, parkinson, MS, felç, kanser, kısırlık, anemi, egzama, saç dökülmesi ve kemik erimesi gibi hastalıklara neden olabilirler.

BU ÖNERİLERE DİKKAT!

Vücudunuzun ağır metal maruziyetini azaltmak için ayrıca bunları yapın:

- Sigara gibi sağlığınız için zararlı alışkanlıkları bir an önce bırakın. Kadmiyum içeren sigara, uzun vadede kemik erimesi gibi birçok soruna yol açabilir.

- Temiz hava bulunan yerlerde yaşamaya özen gösterin. Böyle bir imkanınız yoksa tatil günlerinizi havası temiz yerlerde geçirmeye özen gösterin.

- Eski tip amalgam dolgulardan bir an önce kurtulun. Yeni nesil dolgulardan yaptırın.

- Mutfakta alüminyum folyo ve alüminyum tencere kullanmayın.

- Ağır metal içerebilen dip balıklarını tüketmeyin. Hamsi, istavrit, uskumru, kefal, lüfer, somon, palamut ve sardalya gibi yüzey balıklarını tercih edin. Ağır metal taşıyabilen midye gibi deniz canlılarından da uzak durun.

- Bol su için. Tabii musluk suyunu değil temizliğinden emin olduğunuz suları tercih edin.

- Düzenli egzersiz yaparak ya da saunaya girerek ter atın.

- Eski su tesisatlarının, inşaat malzemelerinin ve boyaların ağır metaller içerebileceğini unutmayın.

HER GÜN C VİTAMİNİ ALIN

Vücuda hava, sigara ve besin yoluyla alınan ağır metaller vitamin ve mineral ihtiyacını artırır. Cıva gibi ağır metaller; bağışıklık sisteminin asli unsurları olan doğal öldürücü hücrelerin, T ve B lenfositlerin sayısını azaltarak bağışıklığı baskılar. Cıvanın bu olumsuz etkilerini azaltmak için selenyum ve C vitamini yönünden zengin besinler tüketmek gerekir.

Cıva dışında boyalar, egzoz dumanları, kurşun kaplar ve kozmetik ürünleriyle bol miktarda kurşuna; içme suları ve sigara dumanı ile de bol miktarda kadmiyum gibi ağır metallere maruz kalıyoruz. Yine içme suları ve gıda ambalajları yoluyla fazla miktarda alüminyum alınması söz konusudur. Ağır metaller ise başta Parkinson, Alzheimer ve demans gibi nörolojik hastalıklara sebep olmaktadır.

Ağır metaller vücutta bol miktarda serbest radikal oluşumuna ve oksidatif strese neden olduğu için antioksidan bileşiklere özellikle C vitaminine, çinko ve selenyuma ihtiyaç vardır.

Portakal, greyfurt, limon, kuşkonmaz, brokoli, kuşburnu, ıspanak ve kırmızı biber bol C vitamini içerir. Kırmızı et, kümes hayvanları, balık, mercimek, fasulye gibi baklagiller, kuruyemiş, yağlı tohumlar, yumurta, süt ürünleri, nar, yaban mersini ve avokado gibi besinler de çinko açısından zengindir.

Uskumru, tavuk, hindi, sığır eti, yumurta, tam buğday ekmeği, yulaf ezmesi ve kepekli pirinç gibi gıdalar da bol selenyum içerir.

TAHİN YİYİN

Kişniş, susam ve tahin ağır metalleri vücuttan uzaklaştıran gıdalar arasında yer alır. Sarımsak, soğan, pırasa, lahana ve brokoli gibi kükürt yönünden zengin gıdalar da ağır metallerin vücuttan atılmasında etkili olabilir.

Vücudu temizleyici özelliğe sahip güçlü bir antioksidan olan alfa lipoik asid de ağır metalleri temizler. Brokoli, havuç, ıspanak ve patates alfa lipoik asid kaynaklarıdır. Günlük beslenmede bu gıdalara düzenli olarak yer verilmelidir.