Türkiye'nin sınırlarının Ermenistan, İran ve Nahçıvan'la birleştiği noktada yer alan su kaynakları ilginç bir canlıya da ev sahipliği yapıyor. Bölgenin coğrafyasında normalde görülmeyen ve anavatanı dünyanın öbür ucundaki Güney Amerika olan su maymunları bölgede cirit atmaya başladı. Daha önce de kameralara takılan bu hayvanların bölgeye yerleşme hikayesi de ilginç. Türkiye'de yaşayan su maymunlarının tümünün çiftliklerden kaçarak özgürlüğüne kavuşan hayvanlar olduğu tahmin ediliyor.

ADETA BİR ÖZGÜRLÜK HİKAYESİ

Bölge halkı tarafından en ilginç görülen türler arasında yer alan su maymunlarının geçmişte kürk üretimi amacıyla Şili ve Arjantin'den komşu ülkelere getirilen ve çiftliklerden kaçarak doğada özgürlüğü arayan canlılar olduğu düşünülüyor. Aras Nehri ve bölgedeki tatlı su kaynaklarında yaşamlarını sürdüren su maymunları son yıllarda daha sık kameralara yakalanmaya başladı, bu sebeple canlının Türkiye coğrafyasına uyum sağladığı düşünülüyor.

HALK 'ESRARENGİZ FARE' ADINI TAKTI

Bilimsel olarak adı koypu olarak geçen su maymunlarına bölge halkı yeni bir isim taktı. Ağrı Dağı’nın zirvesindeki buzullardan gelen sularla oluşan Bulakbaşı ve Karasu sulak alanlarında yaşamını sürdüren bu canlılara halk 'esrarengiz fare' adını taktı.