Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1 lira 82 kuruşluk zam yansıtıldı. Peki, 21 Mayıs 2026 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları… İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 65.02 TL Motorin litre fiyatı: 69.30 TL LPG litre fiyatı: 33.89 TL İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 64.86 TL Motorin litre fiyatı: 69.15 TL LPG litre fiyatı: 33.29 TL Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 65.99 TL Motorin litre fiyatı: 70.41 TL LPG litre fiyatı: 33.87 TL İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 66.27 TL Motorin litre fiyatı: 70.68 TL LPG litre fiyatı: 33.69 TL

