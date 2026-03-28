Körfez bölgesinde tırmanan jeopolitik riskler ve Hürmüz Boğazı’ndaki ticaret aksaklıkları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Dün gece gerçekleşen 5 lira 35 kuruşluk indirimin sevinci kısa sürdü piyasalardaki hareketlilikle birlikte motorinin litre fiyatına 6 lira 24 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar 28 Mart itibarıyla tabelalara yansıdı.

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Son artışla birlikte motorin fiyatları büyükşehirlerde yeni rekor seviyelere ulaştı. İstanbul’da 75 TL sınırına dayanan litre fiyatları, Ankara ve İzmir’de ise bu eşiği aşarak sürücülerin gündemine oturdu.

ŞEHİR ŞEHİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

28 Mart 2026 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel pompa fiyatları şu şekilde listelendi:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.52 TL

Motorin: 74.87 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.38 TL

Motorin: 74.73 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 63.49 TL

Motorin: 76.00 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 63.76 TL

Motorin: 76.27 TL

LPG: 30.29 TL

JEOPOLİTİK GERİLİM FİYATLARI TETİKLİYOR

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan lojistik aksamaların ve Brent petrol fiyatlarındaki istikrarsızlığın önümüzdeki günlerde de fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını öngörüyor. Vergi düzenlemeleri ve dövizdeki oynaklık, akaryakıt maliyetlerini yukarı yönlü zorlamaya devam ediyor.