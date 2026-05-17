İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için güncel hava tahmin raporunu yayınladı. Hafta sonu etkisini gösteren serin ve yağışlı havanın yeni haftada da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

AKOM'dan yapılan uyarıda, Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alan serin havanın Pazar ve Pazartesi günleri de hissedileceği, hava sıcaklıklarının 21°C civarında seyredeceği ve aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı belirtildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Güne 18°C ile başlayan İstanbul'da gün boyu değişken bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 21°C'ye yükselirken, gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 18°C'ye, gece ise 16°C'ye kadar düşmesi ve yağmurlu havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Gün genelinde nem oranı %70 - %85 arasında değişirken, rüzgarın lodostan hafif, aralıklarla ise sert (10 - 30 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 15°C olarak ölçüldü.

YENİ HAFTADA İSTANBUL'U NASIL BİR HAVA BEKLİYOR?

AKOM'un paylaştığı haftalık verilere göre, İstanbul önümüzdeki günlerde de yağışlı ve serin havanın etkisinde kalmaya devam edecek:

18 Mayıs Pazartesi: Haftanın ilk gününde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar en düşük 13°C, en yüksek 21°C olarak ölçülürken herhangi bir yağış beklenmiyor.

19 Mayıs Salı: Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı Salı günü sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında seyredecek ve yağış öngörülmüyor.

20 Mayıs Çarşamba: Havanın çok bulutlu olacağı Çarşamba günü sıcaklık 23°C'ye kadar çıkacak ancak gece saatlerinde metrekareye 2 ila 5 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor.

21 Mayıs Perşembe: Çok bulutlu hava etkisini sürdürürken, kent genelinde aralıklarla sağanak yağmur geçişleri yaşanacak. Sıcaklığın 15°C ile 23°C arasında değişeceği bu günde metrekareye 3-7 kg arası yağış düşeceği tahmin ediliyor.

22 Mayıs Cuma: Haftanın son iş gününde yağışlar kenti terk edecek. Parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte sıcaklıklar en düşük 14°C, en yüksek 23°C olacak.

23 Mayıs Cumartesi: Hafta sonu ise İstanbul yeni bir yağışlı dalganın etkisine girecek. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşerek en yüksek 18°C olacağı Cumartesi günü, gök gürültülü sağanak yağışla birlikte metrekareye 5 ila 10 kg arasında kuvvetli yağış bırakması bekleniyor.