AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret etti.

Şubat ayında iktidarı eleştiren açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan, gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Turan, ziyareti X platformunda şu sözlerle duyurdu:

“AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Zeybekci ile bir araya geldik. Nazik ziyareti için teşekkür ederim.”

NE OLMUŞTU?

13 Şubat’taki TÜSİAD Genel Kurulu’nda, Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Aras, tutuklamalar ve kayyum atamalarını eleştirerek, bu durumun toplumsal güvene zarar verdiğini belirtmişti.

İktidardan gelen sert tepkilerin ardından önce Aras, sonra Turan hakkında soruşturma başlatılmıştı. 19 Şubat’ta gözaltına alınan ikili, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

“Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla Aras ve Turan hakkında 5 yıl 6 ay 15 güne kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmış ve kabul edilmişti.

Turan ve Aras, 20 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.

ERDOĞAN: 'HADDİNİZİ BİLECEKSİNİZ'

TÜSİAD’ın 13 Şubat 2025’teki Genel Kurul toplantısında, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın hükümet politikalarını eleştiren açıklamalarına 5 gün sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan cevap gelmişti.

Erdoğan, "TÜSİAD yönetiminin açıklamaları sonrasında, emre amade uşak misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini nazarı dikkate almıyoruz. Türkiye’nin gerçek anlamdaki her demokrasi ve kalkınma hamlesi TÜSİAD zihniyetini daima rahatsız etmiştir. Yasakların kalkmaması için mahkemeye koşanların, bize demokrasi ve özgürlükler konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Türkiye sizin tapulu mülkünüz, millet sizin personeliniz, siyasetçiler de maaşlı elemanlarınız değildir. Morali bozuk olan ülke değil, devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamadıkları için sıkıntılar yaşayan TÜSİAD demirbaşlarıdır. Siyasetçilere had bildirdikleri kibirli sistem çökmüştür, istikrarsızlık üzerinden paralarına para kattıkları sistem çökmüştür. Hukukun kapsama alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye’yi özlüyor olabilirsiniz ama yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.