CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Cumhuriyet'in haberine göre Kılıçdaroğlu’nun, "Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına..." başlığıyla yayınladığı "arınma" ve "iç muhasebe" temalı mesajı, hem seçmenlerin hem de iktidar kanadının radarına girdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik operasyon tartışmalarının ve iktidar baskısının yoğunlaştığı bir dönemde gelen bu açıklama, X platformunda muhalif seçmenden büyük tepki topladı. Ancak videonun asıl dikkat çeken yansıması, iktidara yakınlığıyla bilinen isimlerin paylaşıma gösterdiği yoğun ilgi oldu.

İKTİDAR KANADI DESTEK İÇİN SIRAYA GİRDİ

14 Mayıs seçimleri sürecinde Kılıçdaroğlu’na yönelik montaj videolar da dahil olmak üzere sert bir propaganda yürüten AKP’li ve hükümete yakın çok sayıda ismin, bu kez eski CHP liderinin videosunu destekleyerek paylaşması kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

Siyasi analistler, iktidar blokunun bu hamlesini CHP içindeki mevcut yönetime karşı Kılıçdaroğlu’nu öne çıkarma ve ana muhalefet partisi içindeki hatları derinleştirme stratejisi olarak yorumluyor.

Kılıçdaroğlu'nun mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşarak etkileşime sokanlar arasında, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ve partiden ihraç edilen Barış Yarkadaş gibi isimlerin yanı sıra, çok sayıda AKP'li aktör ve iktidara yakın gazeteci yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan ve destek veren o isimler şunlar:

Şamil Tayyar, Mücahit Birinci, Zafer Şahin, Hacı Yakışıklı, Sinan Burhan, Fuat Uğur, Buket Aydın, Fatih Atik, Gürkan Hacır, Taha Hüseyin Karagöz

Kılıçdaroğlu’nun videosunun altına muhalif seçmenler tarafından binlerce eleştiri yorumu yapılırken, AKP’li isimlerin bu videoyu adeta bir koz gibi paylaşması tepkinin dozunu artırdı.