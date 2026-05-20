31 Mart 2024 seçimlerine CHP çatısı altında giren birçok belediye başkanı, son günlerde çeşitli süreçlerin ardından AKP'ye katılmaya devam ediyor.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, transfer süreçlerinde AKP'nin 'yargı' üzerinden CHP'li isimlere tehditlerde bulunduğunu öne sürerken, son olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu partilerinden istifa ederek AKP'ye katılmıştı.



12 Mayıs'ta Erdoğan'ın rozetlerini taktığı iki isimden biri olan Topçu'nun sicili ise tartışmalara neden oldu.





OĞLU ÖLÜMLÜ KAZAYA KARIŞIP, TACİZDEN HAPSE GİRMİŞTİ



Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV yayınında paylaştığı haber ile Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun babası ile birlikte 'çiftçileri dolandırmak' suçlamasıyla açılan davalarda mahkum edildiğini ve hapis cezasına çarptırıldığını öne sürdü.



Mayıs 2025'te Dinar'da meydana gelen kazada, bir astsubayın kullandığı araç ile başka bir otomobil çarpışmış, ağır yaralanan astsubayın eşi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Başlatılan soruşturmada, kazaya neden olduğu öne sürülen araçtaki iki kişinin olay yerinden kaçtığı belirlenmişti.

Dinar Belediyesi'nde görev yapan iki zabıta personelinin kazayı kendilerinin yaptığını iddia ettiği ancak ancak güvenlik kamerası görüntüleri ile parmak izi incelemelerinde bu kişilerin araçta bulunmadığının ortaya çıktığı belirtilmişti. Aynı zamanda söz konusu kişilerin kıyafet değiştirerek olay yerinden uzaklaştıkları, zabıta personelinin ise bu kıyafetleri giyerek suçu üstlenmeye çalıştığı tespit edilmişti.

İnceleme sonucu belediye kazaya neden olduğu ileri sürülen A.T.'nin Antalya'da yakalanmış; hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti.





Kasım 2025'te yine A.T.'nin aynı bölgede yaşayan bir kadına 'cinsel saldırıda' bulunduğu iddiasıyla yargılandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilmişti. A.T., ilerleyen süreçte cezaevinden tahliye edilirken, yargılamasına tutuksuz olarak devam edilmekte.



BABASIYLA BİRLİKTE HAPİS CEZASI ALDI, BABASI YURT DIŞINA KAÇTI



Oğlunun karıştığı skandalların yanı sıra Veysel Topçu'nun ve babasının da 'çiftçileri dolandırmak', 'yağma' ve 'iyi niyeti kötüye kullanmak' suçlamalarından hapis cezası aldığı öğrenildi.



Topçu'nun babasının 50 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve yıllardır yurt dışında firari olduğu belirlenirken, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da 'dolandırıcılık' suçlaması ile 2014-2017 yılları arasında birçok farklı dosyadan ayrı ayrı 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.









