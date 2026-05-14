AKP’ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun oğlu A.T.’nin cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandığı, daha önce de ölümlü bir trafik kazasıyla bağlantılı bir soruşturmada adının geçtiği ileri sürüldü.



ZABITA ÜSTLENDİ

Gazeteci Barış Terkoğlu’nun Onlar TV’de aktardığı bilgilere göre, Mayıs 2025’te yaşanan trafik kazasında bir astsubayın aracı başka bir otomobille çarpıştı. Astsubayın eşi öldü, olayın ardından kıyafetlerini A.T. ile değiştiren zabıta kazayı üstlendi.

Ancak soruşturmanın ilerleyen aşamalarında kamera kayıtlarının incelenmesiyle, aracın sürücü koltuğunda A.T.’nin bulunduğunun tespit edildiği öne sürüldü. Bu süreçte A.T.’nin Antalya’da yakalandığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.





AKP'LİNİN KIZINI İSTİSMAR ETTİ, HAPSE GİRDİ



A.T.’nin kısa bir süre sonra bu kez AKP’li bir siyasetçinin kızına yönelik cinsel saldırı iddiasıyla gündeme geldi. A.T.’nin bu olay sonrası tutuklandığı, daha sonra ise serbest bırakıldığı öne sürüldü. Gazeteci Barış Terkoğlu, Dinar Belediyesi’ndeki parti değişiminin bu tartışmaların ardından geldiğine dikkat çekti.