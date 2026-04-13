İstanbul'un en işlek noktaları arasında yer alan Taksim'de 2 şüpheli, alkollü kişiye yardım etme bahanesiyle yaklaşarak çantasını çaldı. Şüpheliler suçüstü yakalandı.

B Bölge Güven Timleri tarafından suçüstü yakalanan yaşı küçük Y.E.K. ile diğer şüpheli O.A.’nın üzerinden mağdura ait 390 lira nakit para, taşınabilir güç kaynağı ve şarj cihazı çıktı.

'Yankesicilik' suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

5 Nisan Pazar günü saat 05.40 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen olayda, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, yankesicilik suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda, denetimler sırasında 2 şüpheliyi takip etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

İki şüphelinin, alkollü olduğu anlaşılan bir kişiye yardım etme bahanesiyle yaklaştıkları ardından ise mağdurun çantasını çalarak uzalaşmaya çalıştıkları tespit edildi.

Şüpheliler suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Üzerlerinde yapılan aramada mağdura ait 390 lira nakit para, 1 taşınabilir güç kaynağı ve 1 şarj cihazı bulundu. Ele geçirilen eşyalar mağdura teslim edilirken, iki şüpheli ise serbest bırakıldı.