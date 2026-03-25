Çinli rakiplerin baskısı ve elektrikli araçlara geçiş sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle zor günler geçiren Volkswagen (VW), radikal bir dönüşümün eşiğinde.

Financial Times'ın aktardığına göre Alman üretici, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan Osnabrück fabrikasında otomobil yerine füze savunma sistemi bileşenleri üretmek için İsrailli devlet şirketi Rafael Advanced Defence Systems ile görüşmelere başladı.

GELECEK SENE ÜRETİM DURDURULACAKTI

Planın temel amacı, 2024 yılında alınan tasarruf kararları doğrultusunda önümüzdeki yıl üretimin durması beklenen tesisteki 2 bin 300 istihdamı korumak. Konuya yakın kaynaklar, "Hedef herkesi kurtarmak, hatta büyümek. Potansiyel çok yüksek ancak bu aynı zamanda işçilerin silah üretimine dahil olmak isteyip istemediklerine dair bireysel bir karar olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümetinin de projeyi aktif olarak desteklediği belirtilirken, işçilerin onay vermesi durumunda üretimin 12 ila 18 ay içinde başlayabileceği ifade ediliyor.

NELER ÜRETİLECEK?

Anlaşma kapsamında Osnabrück fabrikası, Demir Kubbe (Iron Dome) sisteminin füzelerini taşıyan ağır hizmet kamyonlarını, fırlatıcıları ve jeneratörleri üretecek. Sistemin mühimmatı olan füzeler ise güvenlik gerekçesiyle Rafael’in Almanya’da kuracağı ayrı ve özel bir tesiste imal edilecek. Yetkililer, otomobil üretiminden savunma sanayiine geçişin minimum yatırımla ve "oldukça kolay" bir şekilde gerçekleştirilebileceğini belirtiyor.

SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ DÖNEM

Bu ortaklık, karları hızla düşen Alman otomotiv endüstrisinin, son dönemde büyük bir ivme kazanan savunma sektörüyle kurduğu en dikkat çekici iş birliği olarak kayıtlara geçecek. VW halihazırda yan kuruluşu MAN aracılığıyla Rheinmetall ile askeri kamyon üretse de, Rafael ile yapılacak bu anlaşma şirketin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana doğrudan ağır silah sistemleri üretimine en büyük dönüşü anlamına geliyor.

HEDEF AVRUPA PAZARI

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası savunma harcamalarını artıran Avrupa ülkeleri, ortaklığın ana hedef pazarı konumunda. Almanya’nın on yılın sonuna kadar savunma alanına 500 milyar eurodan fazla kaynak ayırmayı planlaması ve hava savunmasını öncelik haline getirmesi, Rafael’in üretim için neden Almanya’yı seçtiğini açıklıyor.

İsrail, Demir Kubbe’nin atılan füzelerin yüzde 90’ından fazlasını imha ettiğini savunurken, bazı uzmanlar sistemin Avrupa için uygunluğunu tartışıyor. Genellikle Gazze’den atılan kısa menzilli roketlere karşı kullanılan 70 km menzilli bu sistemin, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu daha uzun menzilli tehditlere karşı ne kadar etkili olacağı soru işareti yaratıyor.

VW sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Osnabrück tesisinin geleceği için "çeşitli pazar aktörleriyle" görüşüldüğünü ancak henüz somut bir karara varılmadığını belirtti.