Dünya merkez bankaları rezervlerini altınla doldururken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

(TCMB) olumsuz anlamda ezber bozdu. Dünya Altın Konseyi'ne göre yılın ilk çeyreğinde merkez bankalarının altın satışlarının yüzde 60'ını tek başına TCMB yaptı.

Dünya Altın Konseyi, bu yılın ocak-mart dönemini kapsayan altın raporunu açıkladı. Konsey'e göre merkez bankalarının net altın alımı, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3 artarak yaklaşık 224 tona ulaştı. 3 ayda 31 ton altın alan Polonya'nın merkez bankası, değerli metale en çok ilgi gösteren banka olmayı bu yıl da sürdürdü. Diğer taraftan 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in, İran'a karşı başlattığı savaş nedeniyle merkez bankalarının altın satışları da hızlandı. Konsey'in hesaplamasına göre yılın ilk çeyreğinde 4 ülkenin merkez bankası, 115 tonluk net altın satışı yaptı.

2023’Ü GEÇEMEDİ

Altın satışlarında lider ise açık ara farkla TCMB oldu. TCMB'nin 3 ayda yaptığı net altın satışı 70 ton olarak hesaplandı. Böylece merkez bankalarının her 10 tonluk altın satışının 6 tonunda TCMB yer aldı. Bir başka ifadeyle TCMB'nin altın satışı bugünkü fiyatlarla 10 milyar doları geçti. Konsey'in raporunda TCMB'nin altın satışı 'taktiksel' olarak değerlendirildi ve Merkez'in 2020 ve 2023'te de benzer hamleler yaptığı hatırlatıldı. TCMB, 2023'teki genel seçimlerden önce 3 ayda 132 tonluk altın satışı yapmıştı. Merkez'in net altın rezervindeki düşüş 70 ton olurken, brüt altın rezervindeki düşüşün ise mart sonu 100 tonu aştığı hesaplanıyor.

Ekonomideki hataların faturası 105 milyar $

TEPAV Merkez Direktörü Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz'ın hesaplamalarına göre altın satışlarıyla dikkat çeken TCMB'nin faiz gideri 2024 ve 2025'te 57.3 milyar dolara ulaştı. Yılmaz, "TCMB son iki yılda neredeyse merkezi yönetim bütçesi kadar faiz ödemiş" yorumunu yaptı. Yılmaz, hem nas hem de 2023'ten sonraki yüksek faiz politikalarının TCMB'ye maliyetinin 105 milyar dolara ulaştığını hesapladı.