Küresel piyasalarda gözler jeopolitik gelişmelere çevrilirken, altın fiyatları günün ilk saatlerinde dengeli bir görünüm sergiledi. ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varılabileceği yönündeki iyimserlik, kalıcı enflasyon ve "daha uzun süre yüksek kalacak" faiz oranlarına dair korkuların yarattığı baskıyı hafifletti.

ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA İLK DURUM

Spot altın TSİ 07.57 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybederek ons başına 4.534,69 dolar seviyesinden işlem gördü. Değerli metal, Çarşamba günü erken saatlerde 30 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından günü yüzde 1'in üzerinde bir yükselişle tamamlamıştı.

ABD altın vadeli işlemleri ise Haziran ayı teslimatları için 4.536,70 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi.

Yurt içinde ise gram altın serbest piyasada 6.654 lirada hareketleniyor.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 6.682 liradan satılırken çeyrek altın 10.891 lirada bulunuyor.

TRUMP'TAN İRAN MESAJI: MÜZAKERELER SON AŞAMADA

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada İran ile yürütülen müzakerelerin son aşamaya geldiğini belirtti.

Ancak Trump, İran bir anlaşmayı kabul etmediği sürece yeni saldırıların gerçekleşebileceği konusunda uyarıda bulunarak, Washington'un "doğru yanıtları almak" için birkaç gün daha bekleyebileceğini sözlerine ekledi.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, piyasadaki havaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Trump’ın hem ABD hem de İran’ın bir barış anlaşmasında son aşamaya geldiğine dair açıklamalarının ardından piyasa duyarlılığı iyileşti."

HAZİNE TAHVİLLERİ ALTIN BOĞALARINI FRENLİYOR

Wong, iyimserliğe rağmen temkinli olunması gerektiğini belirterek, "ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinin Mart başından bu yana süregelen orta vadeli yükseliş trendi devam ediyor. Bu nedenle altın boğaları, fiyatları bu noktada yukarı taşımak konusunda çok agresif olmayabilir" dedi.

ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 0,3 artması, getiri sağlamayan bir varlık olan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Şubat ayı sonunda başlayan İran savaşıyla birlikte petrol fiyatlarının yükselmesi ve buna bağlı enflasyonist riskler nedeniyle altın, o dönemden bu yana yüzde 14’ten fazla değer kaybetti.

FED'DEN GELEN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

CME Group'un FedWatch aracına göre piyasalar, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl para politikasını sıkılaştırma olasılığını giderek daha fazla fiyatlıyor. Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı ihtimali yüzde 39 olarak öngörülüyor.

Fed'in nisan ayı toplantı tutanakları da politika yapıcıların çoğunluğunun, enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalması durumunda "politika sıkılaştırmasının uygun olacağı" görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Analist Wong, altın fiyatlarının önümüzdeki seanslarda zayıf kalmaya devam etmesini beklediğini ifade ederek; 4.645 dolar seviyesinin direnç, 4.456 dolar seviyesinin ise destek olarak izleneceğini belirtti.

Diğer Değerli Metallerde Son Durum:

Gümüş yüzde 0,8 düşüşle 75,40 dolarda, platin yüzde 0,7 kayıpla 1.936,10 dolarda, palladyum yüzde 0,4 düşüşle 1.365,12 dolarda bulunuyor.