23 Aralık 2025 tarihinde Ankara’da meydana gelen ve Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad dahil 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazası, yeni bir iddiayla tekrar gündeme oturdu. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, kazanın yaşandığı gün havalimanında dikkat çeken bir hareketlilik olduğunu savundu.





APRONDAKİ ŞÜPHELİ JET İSRAİL'E UÇTU

Yavuzyılmaz’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı belgelere göre; kaza yapan Libya uçağıyla aynı park alanında (apron) bulunan 4X-CNA tescilli bir jet, kazanın yaşandığı gün Ankara’dan havalanarak doğrudan İsrail’e gitti.

Söz konusu jetin izlediği rotayı ve uçuş bilgilerini kamuoyuyla paylaşan Yavuzyılmaz, bu tesadüfün araştırılması gerektiğini işaret etti. Henüz resmi makamlardan konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, paylaşılan uçuş kayıtları kazanın çevresindeki soru işaretlerini artırdı.

Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



“Düşen Libya uçağı olayındaki şüpheli jetin uçuş kayıtlarına ulaştık!

Şüpheli jetin olay günü nereye gittiğini gösteren uçuş kaydını paylaşıyorum.

Olayın gelişimi

23 Aralık 2025’te Ankara’da düşen Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan jetin;

Tuhaf bir şekilde;

22 Aralık’ta Esenboğa Havalimanı’na geldiğinde;

Yabancı devlet yetkililerinin uçaklarının park ettirildiği 1 No’lu apron yerine,

Havalimanın en uzak ve adeta kör noktasındaki 5 No’lu aprona park ettirildiğini açıklamıştık.

Daha da tuhaf bir şekilde;

23 Aralık’ta Libya uçağının mürettebatı oteldeyken, aynı aprona 4X-CNA tescil numaralı bir düşman ülke jetinin de giriş yaptığını tespit etmiştik.

Uluslararası havacılık kurallarına aykırı olarak bir araya getirilen bu iki uçak, 1 saat 41 dakika boyunca bir arada kaldıktan sonra;

Önce şüpheli jet Esenboğa’dan havalanmış, ardından Libya uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra Ankara İli sınırları içinde düşmüştü.

Sabotaj ihtimalinin gündeme geldiği bu güvenlik ihlallerinin ardından;

İşte bu şüpheli jetin, Libya uçağının düştüğü olay günü, Esenboğa’dan çıkış yapıp hangi ülkeye gittiğini tespit ettik.

İsrail’e

Kaynak: 23.12.2025 tarihli Flight Radar 4X-CNA tescil no’lu jetin uçuş kayıtları”