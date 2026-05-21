Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte otomobil yolculuklarında klima kullanımı hayati önem taşırken, pek çok sürücünün panelde yer alan "hava sirkülasyonu" düğmesini verimli kullanmadığı belirtildi. Uzmanlar, bu düğmenin hem soğutma hızını artırdığını hem de yakıt tasarrufu sağladığını vurguladı.

KLİMANIN VERİMİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Otomobillerin ön panelinde, genellikle klima butonunun yanında bulunan ve araç içinde dönen bir ok işaretiyle simgelenen "hava sirkülasyonu" düğmesi, dışarıdan gelen sıcak havayı tamamen kesiyor. Bu işlev devreye alındığında klima, dışarıdaki yüksek sıcaklıktaki havayı soğutmaya çalışmak yerine, halihazırda soğumuş olan iç meandaki havayı tekrar işleyerek çevrime sokuyor. Bu durum, kabinin çok daha kısa sürede soğumasına olanak tanıyor.

HAVA KALİTESİNİ KORUMA VE YAKIT TASARRUFU

Düğmenin sağladığı avantajlar sadece ısı dengesiyle sınırlı kalmıyor:

Hava Filtreleme: Şehir içi trafikteki egzoz gazları, polen ve tozların araç içine girmesini engelleyerek daha temiz bir iç ortam sağlıyor.

Ekonomi: Klimanın daha az efor sarf etmesini sağlayarak motor üzerindeki yükü hafifletiyor ve dolaylı olarak yakıt tüketimini düşürüyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hava sirkülasyon modunun uzun süreli kullanımı bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Kabin içindeki havanın sürekli aynı kalması, karbondioksit oranının artmasına yol açabiliyor. Bu durum sürücüde yorgunluk, uyku hali ve konsantrasyon kaybına neden olabileceği için uzmanlar, yolculuk boyunca belirli aralıklarla camların açılarak veya sistemin geçici olarak dış hava moduna alınarak kabinin havalandırılması gerektiğini hatırlatıyor.

Kış aylarında ise bu modun kullanımı, araç içindeki nemin dışarı atılamaması nedeniyle camlarda hızlı buğulanmaya yol açtığı için pek tavsiye edilmiyor.