Modern motor teknolojisine rağmen birçok sürücü, rölantide ısıtmadan düşük devirde kullanıma kadar pek çok sıradan eylemin motorun ömrünü kademeli olarak kısalttığını göz ardı ediyor. Uzmanlar, motorun mekanik yapısının ani bozulmalardan ziyade, yanlış kullanım alışkanlıklarının birikmesiyle geri dönülemez hasarlar aldığını vurguluyor.

1. RÖLANTİDE UZUN SÜRE ISITMA YAPMAK

Modern motor sistemlerinde aracı çalıştırdıktan sonra uzun süre durduğu yerde beklemek, yağın sistem genelinde düzgün dağılmasını engelliyor. Motorun en verimsiz modda daha uzun süre kalmasına neden olan bu alışkanlık yerine, aracı çalıştırdıktan kısa bir süre sonra düşük devirle hareket etmenin motor sağlığı için daha uygun olduğu belirtiliyor.

2. FİLTRE VE SARF MALZEMELERİNDE TASARRUFA GİTMEK

Maliyeti düşürmek amacıyla tercih edilen düşük kaliteli veya yan sanayi filtreler, yakıt dağıtım sistemine mikro parçacıkların sızmasına neden oluyor. Hafif bir çekiş kaybı ile başlayan bu süreç, motorun iç bileşenlerinde kalıcı aşınmalara zemin hazırlıyor. Uzmanlar, sarf malzemesi kalitesinden ödün vermenin uzun vadede ağır onarım maliyetleri doğurduğunu ifade ediyor.

3. ARACI UZUN SÜRE HAREKETSİZ BIRAKMAK

Aracın haftalarca hiç çalıştırılmadan park halinde bekletilmesi sistemde yoğuşmaya ve yağlayıcı özelliğin yitirilmesine sebep oluyor. Uzun süre rölantide kaldıktan sonra yapılan ilk çalıştırmada motorun metal parçaları yüksek sürtünmeye maruz kalıyor. Düzenli aralıklarla yapılan kısa yolculuklar, motorun mekanik kondisyonunu korumada kritik rol oynuyor.

4. DÜŞÜK DEVİRDE "GERGİN" SÜRÜŞ YAPMAK

Yakıt tasarrufu sağlamak adına motor devrini aşırı düşük tutmak, parçalar üzerindeki yükü artırarak aşınmayı hızlandırıyor. Motorun bu modda çalışması, özellikle krank mili ve pistonlar üzerindeki mekanik baskıyı maksimum seviyeye çıkarıyor. Normal çalışma hızlarında sürüş yapmanın motorun daha istikrarlı çalışmasını sağladığı bildiriliyor.

5. KÜÇÜK SES VE DEĞİŞİMLERİ GÖZ ARDI ETMEK

Hafif bir vuruntu sesi, yağdaki yakıt kokusu veya dengesiz devirler gibi belirtiler, yaklaşan ciddi arızaların habercisi kabul ediliyor. Motorun verdiği bu "uyarı" sinyallerine zamanında müdahale edilmemesi, küçük onarımlarla çözülebilecek sorunların tam kapsamlı motor revizyonlarına dönüşmesine yol açıyor.