Sürücüler genellikle çözümü pahalı motor katkılarında veya riskli yazılımlarda arıyor. Oysa yakıt tüketimini belirleyen asıl unsur, aracın yolla ve rüzgarla olan fiziksel mücadelesidir. İşte saniyeler içinde tasarruf etmenizi sağlayacak o yöntemler:

1. Lastik Basıncını "Eco" Moduna Getirin

Yakıt ekonomisinin ilk kuralı lastik basıncıdır. Düşük basınçlı lastik yola daha fazla yapışır ve motorun onu döndürmek için fazladan güç harcamasına neden olur.

Çözüm: Kapı içindeki "Eco" basınç değerlerini uygulayın. Sadece bu işlem yakıt ortalamanızı %5 düşürür.

2. Otoyolda Camları Kapatın

"Klima çok yakar, camı açayım" mantığı sadece düşük hızlarda geçerlidir. Hızınız 80 km/s üzerine çıktığında açık camlar araçta "Paraşüt Etkisi" yaratır ve rüzgar direnci klimadan çok daha fazla yakıt tüketir.

Çözüm: Şehir içinde cam, otoyolda klima kullanın.

3. Gereksiz Aksesuarları Sökün

Boş tavan bagajları veya bisiklet taşıyıcılar aracın aerodinamiğini bozar. 100 km/s hızla giderken bu aksesuarlar tüketimi %15'e kadar artırabilir.

Çözüm: İhtiyacınız olmayan her yükü bagajdan ve tavandan çıkarın. Aracınızı hafifletin.

4. Rölanti Tuzağına Düşmeyin

Modern enjeksiyonlu motorlarda "kapat-aç" yapmak rölantide beklemekten daha kârlıdır. 10 saniyeden uzun duruşlarda motoru kapatmak doğrudan tasarruf sağlar.