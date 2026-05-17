Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği FIFA 2026 Dünya Kupası’na az bir süre kaldı. Dünya Kupası resmi magazin dergisinin son sayısında, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın röportajı yer aldı. İtalyan hoca, milli takımın 24 yıl sonra dünya kupasına katılmasını tarifsiz olarak nitelendirdi.

Montella, ''Dünyanın zirvesindeymişim gibi hissettim. Futbolda bundan daha büyük bir ödül almak zor. Türk halkı bana çok şey verdi. Ben de bunu oyunculara aktarmaya çalıştım. Oyuncularımla gurur duyuyorum.'' dedi.

DEL PİERRO-KENAN YILDIZ KARŞILAŞTIRMASI

Vincenzo Montella, Juventus’un efsane futbolcusu Del Pierro ve milli takımımızın yıldızı Kenan Yıldız karşılaştırmasına da değindi. 51 yaşındaki teknik adam ''Del Piero ile bazı benzerlikleri var. Kenan da Del Piero gibi birçok güzel gol atabiliyor. Ancak oyun tarzları açısından oldukça farklılar. Kenan’ın en büyük artısı doğal yeteneği ile doğru zihniyeti birleştirmesi. Futbola son derece pozitif yaklaşıyor ve gelişime açık. Onu tek bir pozisyona hapsetmek için henüz çok erken. Sağ kanatta, 10 numara rolünde veya ikinci forvet olarak oynayabilir. Geniş alanda daha etkili olsa da ceza sahasına daha sık girmesini isterim. Bunu düzenli yaptığında daha fazla gol atacaktır.'' ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER’İ MARADONA’YA BENZETTİ

Real Madrid forması giyen Arda Güler’i Maradona’ya benzeten Montella, ''Arda, fiziksel olarak gelişmeye devam etmesi gereken bir oyuncu. Ancak zihinsel olarak çok güçlü. Saha içinde birçok rolü başarıyla üstlenebiliyor. Tıpkı Maradona’nın Napoli’de gördüğü ilgi gibi, Türkiye’de de çok seviliyor. Üzerinde büyük bir baskı var; ancak bunu olgunlukla yönetiyor. Oyunu okuma yeteneği, sezgileri ve doğru anda doğru kararı verme becerisi olağanüstü. Oyunun temposunu düşürebiliyor ya da hızlandırabiliyor. Aynı zamanda gol tehdidi de yaratabiliyor.'' dedi.