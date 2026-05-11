FIFA 2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Milli Takımlar da aday kadrolarını FIFA'ya bildiriyor. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in de kadrosu belli oldu. 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası öncesinde açıklanan listede, 38 yaşındaki Messi'nin yer alması büyük yankı uyandırdı. Kariyerindeki son Dünya Kupası'na çıkması beklenen yıldız futbolcu, Arjantin'in en önemli kozu olacak. DYBALA KADRODA YOK Paulo Dybala ise sakatlığını atlatmasına rağmen ön kadroya dahil edilmedi. Roma forması giyen yıldız oyuncunun yokluğu Arjantin basınında sürpriz olarak değerlendirildi. Arjantin'in 55 kişilik geniş aday kadrosu şu şekilde: Kaleciler: Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Juan Musso, Walter Benitez, Facundo Cambeses, Santiago Beltran. Defans: Agustin Giay, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolas Capaldo, Kevin Mac Allister, Lucas Martinez Quarta, Marcos Senesi, Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, German Pezzella, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Facundo Medina, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico, Gabriel Rojas. Orta saha: Maximo Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodriguez, Anibal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernandez, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolas Dominguez, Emiliano Buendia, Nico Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Tomas Aranda, Giuliano Simeone, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni. Forvet: Santiago Castro, Lautaro Martinez, Jose Manuel Lopez, Julian Alvarez, Mateo Pellegrino, Lionel Messi, Nicolas Gonzalez, Alejandro Garnacho, Matias Soule, Valentin Barco.

