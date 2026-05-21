Olay, sabah saatlerinde Belde Mahallesi’nde bulunan Lotus Park Sitesi’ndeki 14 katlı C Blok Apartmanı’nda meydana geldi. Apartmanın 6’ncı katında asansörde 1’i çocuk 2 kişinin mahsur kaldığını fark eden bina sakinlerinden Ziya Baltaş, yardım etmek için harekete geçti. Baltaş, kurtarma girişimi sırasında dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baltaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Baltaş’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Asansörde mahsur kalan 2 kişi ise ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

