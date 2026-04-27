6 Şubat 2023’te Türkiye’yi sarsan büyük depremlerinin ardından Hatay’da başlatılan yeniden inşa sürecine anlamlı bir eğitim yatırımı Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) ile Bulgar Türk İş Kadınları Derneği iş birliğinde yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın öncesinde Hatay’ın Antakya İlçesi Serinyol Mahallesi’nde 8 derslikli ortaokul 22 Nisan 2026’da açıldı. Gazi Mustafa Kemal ismini taşıyan okulun açılışına ilgi büyük oldu.

AÇILIŞA İLGİ BÜYÜK OLDU

TÜKD Genel Merkezi öncülüğünde ulusal ve uluslararası bağış desteğiyle inşa edilen Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, düzenlenen törenle açıldı. Törene Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, TÜKD Genel Başkanı Meral Güler, TÜKD Hatay Şube Başkanı Tülin Kesiktaş Teoman, Bulgar Türk İş Kadınları Derneği Başkanı Türkan Türker, BİSAV Başkanı Yüksel Özkale, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ve İl Millî Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ile çok sayıda davetli katıldı. Avrupa Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Dr. Başak Ovacık, TÜKD önceki dönem Genel Başkanı ve geçmiş dönem Adana Milletvekili Gaye Erbatur, TÜKD GMYK Üyesi Aylin Moralıoğlu, Songül Başkaya, Ayla Fazlı, Dudu Büşra Maksutoğlu Karadeniz, Pelin Gezeryel, TÜKD Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir Şubesi de başkan ya da temsilci düzeyinde açılışta yer alarak bayram öncesinde eğitime büyük bir hediye verilmesine şahitlik etti.



“HER ŞEY HAYAL İLE BAŞLAR”

740 metrekarelik alana kurulan 8 derslikli ortaokul açılışında düzenlenen törende konuşan

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Meral Güler konuşmasında eğitimde, sağlıkta, barınmada eşit hakların önemine vurgu yaptı. TÜKD Genel Başkan Güler, “Hatay toprakları, özellikle Antakya, antik çağdan bu yana çok büyük depremler yaşadı. En az 2000 yıllık bir deprem geçmişine sahip bu topraklarda kurulan şehirler defalarca depreme maruz kaldı. 6 Şubat’ta yaşanan deprem de bu güzel kadim kentimizi bir enkaz yığınına dönüştürdü. O yıkımlardan, o tarifi imkansız acılardan sonra içimizde ciğerlerimizi yakan bir özlem başladı: kayıplara özlem, anılara özlem, geçmişe özlem ve arkasından insanca bir yaşama özlem. Eğitimde, sağlıkta, barınmada eşit haklara özlem. Bizler gelecek nesillerimizin daha iyi eğitim alması, çocuklarımızın cinsiyet fark etmeksizin eşit koşullarda eğitime ulaşması için uğraşıyoruz. Bu yoldaki çalışmalarımız, çabalarımız özellikle deprem gibi doğal afetlerden sonra daha da zorlaşıyor. Bizler de Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak o günlerin ardından ‘şimdi ne yapmalıyız?’ sorusuyla yola çıktık. Ve dedik ki: Bir çocuk yeniden hayal kurmaya başlayabilirse ancak o zaman bir şehir yeniden ayağa kalkmış olur. Ve ekledik: Çocuklarımız temiz okullarda eğitim imkanına kavuşursa, ücretsiz yemeğe ulaşabilirse işte o zaman eşit olurlar. Evlatlarımız eğitim alırken güvenlikle ilgili bir tedirginlik yaşamazsa işte o zaman şehirle birlikte, çocuklarımıza bırakacağımız yarınlar da doğru inşa edilmiş olur” dedi.





“KARARLILIĞIMIZ ATATÜRK’TEN ARMAĞAN”

TÜKD Genel Başkanı Güler, konuşmasını “Bizim inancımız, bizim kararlılığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten armağandır bize. Ulu önderimizin ‘hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir’ sözleri her zaman yolumuz, ilkemiz, hedefimiz ve ışığımız olmuştur. Bu inanç ve kararlılıkla okulumuzu bugüne taşıyan, yaraları bir nebze olsun sarmak için emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Dünyayı değiştirmek, bulunduğun yeri değiştirmekle başlıyor. Biz de tam olarak burada bunu yapalım. Ve gelecek nesillere çağdaş, aydınlık ve eşitlikçi yarınlar bırakmak için mücadelemize var gücümüzle devam edelim” diye tamamladı.



BULGARİSTAN’A DAVET ETTİ

Bulgar Türk İş Kadınları Derneği Başkanı Türkan Türker ise okulun kadın dayanışmasının somut bir ürünü olduğunu ifade ederken, öğrencilere uluslararası deneyim kazandırmak adına Bulgaristan’da ağırlama teklifinde de bulundu.

HATAY’A İZMİR’DEN KARDEŞ MÜJDESİ

TÜKD Hatay Şube’nin Kurucu Başkanı Tülin Kesiktaş Teoman da okul yapımına dair çabaları anlatarak, katkı koyan herkese teşekkür etti. İzmir Eraslan Okulu’nun Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’na kardeş okul olduğunu kaydeden Tülin Kesiktaş Teoman, Midas’ın ve BTF’in büyük bağışçılar olduğunu ifade ederek, ulusal ve uluslararası çok sayıda desteğin bulunduğunu söyledi. Hatay Şube Başkanı, okul deprem sonrasında bir öğrenciyle yaptığı sohbette okulunun yıkıldığını öğrenmesine çok üzüldüğünü kaydederek, o öğrenciden etkilenerek bu günlere gelindiğini söyledi.



Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve okul gezilerek öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Sofya’da bir okulla bu okulun kardeş okul olacağı müjdelendi.