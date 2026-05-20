19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ülkenin dört bir yanından gelerek Anıtkabir’i ziyaret eden binlerce genç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duydukları minneti ve bağlılığı dile getirdi. Atatürk’ün emanetine sahip çıkacaklarını vurgulayan gençler, “Atatürk’e minnettar ve çok şey borçlu” olduklarını ifade etti.

ONA TEŞEKKÜR EDERİM

Bir öğrenci şöyle konuştu: “Gurur duyuyorum çünkü çok güzel bir milletiz. Keşke Atatürk’ü görebilseydim, gerçekten çok isterdim. Keşke biraz daha uzun yaşayabilseydi, her şey için ona çok teşekkür etmek isterdim.”

Bursa’dan geldiğini ve ilk kez Anıtkabir’i ziyaret ettiğini belirten bir öğrenci de “Bugün için o kadar uğraşılmış ki bizim deyişimizle ‘bu çok üst level bir şey.’ Bu, hiçbir millette yok sadece Türkiye’ye özel bir şey” ifadelerini kullandı. Bir başka öğrenci “Bu vatanı kurduğu için ve bize bıraktığı için Atatük’e çok minnettarız” dedi.

GURUR DUYUYORUM

Hüseyin isimli öğrenci şunları söyledi: “Atatürk’e hiç geri çekilmeyi düşünüp düşünmediğini, savaşlarda nasıl bu kadar iradeli ilerleyebildiğini sorardım. Gurur duyuyoruz çünkü bu vatan bize emanet edildi.”

Yurt dışından geldiğini belirten bir ziyaretçi de “Berlin’de yaşıyorum. Bu ülkede neredeyse 100 küsur sene önce büyük bir devrim olmuş ve bunu bizim zamanımızda birçok insan unutmuş gibi gözüküyor.”

İmamoğlu videolu mesajla 19 Mayıs’ı kutladı

"Bu ülke en zor zamanlarda vazgeçmeyenlerle kuruldu"

Ekrem İmamoğlu’nun, videolu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşıldı. İmamoğlu, “Bu ülke en zor zamanlarında bile vazgeçmeyenlerle kuruldu. Çünkü bazı anlarda mesele, başlamaya cesaret etmektir. 19 Mayıs, vazgeçmeyenlerin hikayesidir” dedi. Atatürk ve yol arkadaşlarının Bandırma Vapuru’nda yer aldığı videoda, şu diyaloglara yer verildi:

- “İnsanlar artık direnmeyi bırakıyor. Milletin morali yok, Paşam. Kimse artık bir şey değişir demiyor.

- Başarmak, sonrasıdır. Önce bir milletin ayağa kalkması gerekiyor.

- Peki insanlar inanmazsa?

- O zaman biz inanırız.

- Kıyı göründü, Paşam.

- Bundan sonra millet konuşacak.”

Dilek İmamoğlu da mesajı paylaştı ve “Özgürce konuşan, üreten, sporla güçlenen ve geleceğe umutla bakan gençlerle gurur duyuyoruz. Eşit ve özgür bir geleceği, gençlerle yan yana, birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin yazılı mesaj paylaştı. Erdoğan “Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor, Millî Mücadele’nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum” dedi.

Özel: Cumhuriyet ateşi sönmez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından videolu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı paylaştı. Özel paylaşımında, “Cumhuriyet Ateşi sönmez! O ateş; gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır, bu toprağın bağrında yeniden parlar. Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar, gür alevler olarak yine dönecekler... 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Bahçeli: Gençler yarınların teminatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele’nin bütün kahramanlarını, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum.”

"Geleceği gençlerle inşa edeceğiz"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları söyledi: “Kurtuluş ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919, bağımsızlık mücadelemizin ilk adımı ve yeniden doğuşumuzun simgesidir. ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözleriyle Türk gençliğine olan güvenini dile getiren Atatürk’ün önderliğinde, bizler de geleceğimizi gençlerimizle inşa edeceğiz.”

LÖSEV Yerleşkesi’nde 19 Mayıs’a yakışan coşku

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı lösemili çocuklar, gençler, aileler ve gönüllülerle birlikte büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamaların merkezi, Ankara İncek’teki LÖSEV Kent Yerleşkesi oldu. Lösemiyi yenmiş gençler ve tedavileri devam eden çocuklar çeşitli etkinliklerle bir araya geldi.

ABD elçisi Barrack’a: Ya ülkene, ya Suriye’ye dön

Kızılcagün Platformu’nun çağrısıyla ABD Büyükelçiliği önünde toplanan siyasi parti temsilcileri, emekli askerler ve vatandaşlar, ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın Türkiye’ye yönelik açıklamalarını protesto etti. Basın açıklamasını okuyan emekli albay Orkun Özeller “19 Mayıs 1919, yani bundan tam 107 yıl önce, emperyalist güçlerin ülkemiz üzerindeki emellerini yırtan mücadelenin başladığı gündü. Tom Barrack, haddini aşan söylemlerinden dolayı ya evine dön ya da görevli olduğun Suriye topraklarına” dedi.

Necip Hablemitoğlu 19 Mayıs’ta dede oldu

2002 yılında uğradığı bir suikast sonucu aramızdan ayrılan akademisyen Necip Hablemitoğlu, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımının atıldığı 19 Mayıs’ın yıldönümünde dede oldu. Hablemitoğlu’nun kızı Uyvar Hablemitoğlu ve Toygar Cengil evlatlarına Necip Deniz ismini verdiler. Cumhuriyet devrimi uğruna şehit verdiğimiz Dr. Necip Hablemitoğlu, Ankara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak 20 yıl boyunca Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi dersleri vermişti. Hablemitoğlu cinayeti için 2016’da aralarında Fethullah Gülen’in de bulunduğu 73 kişi hakkında silahlı terör örgütü kurarak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştıkları gerekçesiyle dava açıldı ve cinayet FETÖ ile ilişkilendirildi.

Anıtkabir’e koştu

ANKARA’da binlerce kişi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından ziyarete açıldı. Yurdun dört bir yanından Ankara’ya gelenler, ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir’e akın etti. Kutlama programları kapsamında bu akşam saat 20.00’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası CSO ADA Ankara’da “Sarı Saçlım, Mavi Gözlüm” Gençlik ve Spor Bayramı Konseri düzenlenecek.

Dolmabahçe’ye ziyaret

İSTANBUL Çok sayıda öğrenci, öğretmen, vatandaş ve turistler sabah saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı’na geldi. İstanbul Valiliği ile Türkiye Bisiklet Federasyonu, Sultanahmet Meydanı’ndan başlayan bisiklet turu düzenledi. Türk bayraklarıyla hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, bayram coşkusunu yaşadı. Kadıköy’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Resmi törenle başlayan kutlamalar, Kalamış Atatürk Parkı’ndaki Bisiklet Turu ile devam etti. CHP İstanbul Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kadıköy’de kortej yürüyüşü düzenledi. Kadıköylüler, 10 kilometrelik parkur boyunca pedal çevirerek bayram coşkusunu sokağa taşıdı. Bisikletliler, Bağdat Caddesi’nde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri açtı, hep birlikte İstiklal Marşı’nı söyledi.

Gençlerin coşkusu

İZMİR’de 19 Mayıs, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Şehrin dört bir yanı Türk bayrakları ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleriyle süslendi. Öğrenci ve gençlerin coşkusuna Jandarma Komando Okulu’nun dalgıç askerleri Türk Bayrağı’nı su altından getirerek katıldı.

1923 metrekarelik Türk bayrağı

Sakarya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sapanca Gölü’nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açılarak kutlandı. Kuru ağırlığı 500 kilogram olan ve özel kumaştan üretilen Türk bayrağını tamamen açan ve yaklaşık 15 dakika suda tutan dalgıçlara çok sayıda sub pedal, kano ve kürek sporcuları da eşlik etti.