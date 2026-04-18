İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 kişi, "rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alındı.

BULUT: "OYUN EĞMEYECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in gözaltına alınmasını "seçilmişlere yönelik hukuksuz operasyon" olarak nitelendirdi ve "siyasi operasyonlara ve demokrasiye yönelik bu müdahalelere  boyun eğmeyeceğiz" dedi.

ÇİFTCİ:" BU KUŞATMA SİYASSDETİNE TESLİM OLMAYACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çifci Binici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Adıgüzel'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Bundan önceki hukuksuz operasyonlarda olduğu gibi bugün de aslında hedef sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil. Hedef, yurttaşın oyuyla ortaya çıkan yönetme yetkisi, demokrasi ve sandığın kendisidir. Onursal Adıgüzel’in yanındayız. Yol arkadaşlarımızın yanındayız. Bu kuşatma siyasetine asla teslim olmayacağız" dedi.