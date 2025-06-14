Her gün kıymetini biraz daha anlıyoruz. Milli bayramlarda, 10 Kasım’larda 7’den 77’ye milyonlar Anıtkabir’e koşarak sevgisini gösteriyor, saygısını sunuyor. Onu hiç görmemiş küçücük çocuklar bile adı geçtiğinde minnet duyuyor. Yaşlısı genci herkes hatırasına önünde eğiliyor. Fakat bazen içimizi sızlatan olaylar da yaşanıyor.

Malkoçoğlu, Atatürk çıkartması nedeniyle yediği cezaya dilekçeyle itiraz etti.

Son olay Kayseri’nin Develi İlçesi’nde yaşandı. Ali Malkoçoğlu’na otomobilinin arka camında Atatürk fotoğrafı nedeniyle jandarma tarafından 993 lira trafik cezası kesildi. Malkoçoğlu kesilen trafik cezasına tepki gösterek, itiraz etti. Develi Jandarma Trafik ekipleri tarafından çevirildiğini belirten Malkoçlu, olayı şöyle anlattı:

“Atatürk çıkartması bulunan aracıma 993 TL cezai işlem uyguladılar. Daha sonra Atatürk’ün resmine de elleriyle vurarak ‘bunu da sökeceksin. Tekrar ceza yazarım’ denildi. Ben de itiraz dilekçemi yazarak adli kuruma müracaat ettim.” Olayın duyulması üzerine CHP Kayseri İl Başkanı Niyazi Ünalmış da kesilen cezaya tepki gösterdi.