Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçında Atletico Madrid sahasında Barcelona'yı ağırlıyor. Barcelona deplasmanında ilk maçı 2-0 kazanarak büyük bir avantaj elde eden Atletico Madrid, seyircisinin önünde avantajını koruyup yarı finale yükselmek istiyor. ÇİM KRİZİ ÇIKTI Dev karşılaşma öncesi çim krizi yaşanıyor… İddiaya göre Atletico Madrid, çimleri kısa kesmeyerek Barcelona’nın pas hızını düşürmek istedi. Marca'da yer alan habere göre Barcelona, stadyumdaki son antrenmanında çimlerin fazla uzun olduğu için UEFA'ya başvurdu. Barcelona'nın çimlerin yeniden ölçülmesini istediği belirtildi. UEFA'nın izin verdiği çim yüksekliğinin 3 santimetre olduğu ve ihlal tespit edilmesi halinde maç öncesinde çimlerin kısaltılabileceği ifade edildi. 🌱 Parece que Hansi Flick no está muy conforme con el estado del césped del Metropolitano...



