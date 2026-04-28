Finansal Hizmet Kullanıcılarını Koruma Komisyonu (Condusef), bankacılık sektöründeki bu devrimi yakından takip ediyor. Temassız ödeme döneminin ATM’lere taşınması, sadece bir kolaylık değil, aynı zamanda fiziksel kartların kopyalanma riskini (skimming) ortadan kaldıran dev bir güvenlik adımı olarak görülüyor.

NFC teknolojisi nedir?

NFC, cihazların birbirine çok yakın mesafeden (yaklaşık 10-15 cm) kablosuz olarak veri aktarmasını sağlayan bir teknolojidir. Telefonunuzu ATM’ye yaklaştırdığınız anda devreye giren bu sistem, işlemlerinizi saniyeler içinde tamamlamanıza olanak tanır.

Bu yenilikçi teknoloji, elektromanyetik indüksiyon prensibiyle çalışır.

Çalışma frekansı: 13,56 MHz radyo frekans spektrumunu kullanır.

Hız: Bağlantı kurmak sadece 200 mikrosaniye sürer. Veri iletim hızı ise 848 Kbit/s'ye kadar çıkabilir.

Enerji verimliliği: 15 mA'den düşük güç tüketimiyle telefonunuzun şarjını neredeyse hiç etkilemez.

İki farklı çalışma modu

NFC teknolojisi kullanım senaryosuna göre iki şekilde karşımıza çıkar:

Aktif mod: Her iki cihaz da (telefon ve ATM) kendi sinyalini yayarak karşılıklı veri alışverişinde bulunur.

Pasif mod: Sadece bir cihaz elektromanyetik alan oluşturur, diğeri ise bu alanı kullanarak bilgi aktarır (Örneğin; anahtarlıklar veya ulaşım kartları).

Neden şimdi?

Bankaların bu teknolojiye hız vermesinin temel sebebi hız ve güvenlik. Kartın ATM yuvasına sıkışması veya kopyalanması gibi fiziksel riskler, NFC ile tarihe karışıyor. Sadece cep telefonunuzu ATM üzerindeki sembole yaklaştırarak nakit ihtiyacınızı karşılamak artık bir gelecek vizyonu değil, bugünün gerçeği.

Bu teknolojiyi birçok ülke "QR Kod ile Para Çekme"ye alternatif veya tamamlayıcı bir yöntem olarak sunmaya başlandı.