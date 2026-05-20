Avrupa Birliği ülkeleri Rusya ile resmi iletişim kanallarını yeniden açmak amacıyla harekete geçti. 'Putin'e fısıldayarak' Ukrayna'daki savaşı bitirecek isimler ise şimdiden belirlendi.

AB, Putin ile yürütülecek olası müzakerelerde Avrupa'yı temsil etmesi için eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi veya eski Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi isimleri öne çıkardı.

Washington ve Kiev yönetimleri de Avrupa'nın Rusya Devlet Başkanı ile temasa geçmesine destek verdi.

Bu gelişmenin ardından dışişleri bakanları önümüzdeki hafta Güney Kıbrıs'ta yapılacak toplantıda adayların niteliklerini masaya yatıracak.

Brüksel, Ukrayna savaşının başlamasından sonra Moskova ile bağlarını büyük ölçüde koparmıştı. Ancak kıta liderleri artık sürecin dışında kalmak istemiyor.

AVRUPA'DAN DİPLOMATİK TAARRUZ

Trump'ın tamamen İran'daki savaşa odaklanması ve Ukrayna'yı göz ardı etmesi, Avrupa ülkelerinin barış için diplomatik taarruza geçmesine sebep oldu.

Beyaz Saray, ABD öncülüğündeki barış görüşmelerine paralel olarak Avrupa'nın da Putin ile konuşmasına karşı olmadıklarını iletti.

Mevcut diplomatik çabaların yetersiz kaldığını belirten bir kaynak durum için "Beyaz Saray İşlerin yolunda gitmediğini biliyor" ifadesini kullandı.

Brüksel ise ABD liderliğindeki görüşmelerde ilerleme sağlanamamasından endişe duyuyor. Putin'in tavizsiz toprak talepleri nedeniyle AB üyeleri kendi çıkarlarına aykırı bir anlaşmanın dayatılmasından korkuyor.

İşte bu noktada, eski Alman Şansölyesi Merkel ve eski İtalyan Başbakanı Mario Draghi gibi isimler devreye giriyor.

Avrupalı yetkililer Portekiz, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerden uzman siyasetçileri Putin ile konuşmak için yeniden göreve çağrıyor.

Bazı Avrupalı siyasetçiler Rusya'nın komşusu Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb'ı görüşmeler için olası bir isim olarak gösterse de, 3 yıl önce NATO'ya katılan ülkenin Rusya ile çalkantılı ilişkisi bu seçeneği etkisiz kılıyor.

İŞ MERKEL'E Mİ KALDI?

Bu sebeple iş, Putin ile arasını iyi tutan liderlere kaldı. Putin ile iyi siyasi ilişkiler kurmayı başaran Angela Merkel bu süreçte öne çıktı.

Ukraynalı yetkililer Draghi gibi güçlü bir figürün elçi olmasını istiyor. Angela Merkel ise Avrupa'nın müzakerelerin dışında kalmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Kendisine teklif gelmesi durumunda ise Putin'in yalnızca görevdeki liderleri ciddiye aldığını belirterek başkalarının daha uygun olabileceğini ifade etti.

Merkel Rusya liderini küçümsemenin hata olacağını ancak Avrupa'nın kendi yeteneklerini de azımsamaması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Avrupa'yı kimin temsil edeceğinin önemine değindi. Zelenski Avrupa'nın müzakerelerde güçlü bir sese sahip olması gerektiğini vurguladı.

Başkan, "Avrupa'nın güçlü olmasını bekliyoruz. Biz kendi adımıza, Ukrayna'nın olduğu gibi tüm Avrupa'nın pozisyonlarının ve çıkarlarının da dikkate alınması için elimizden geleni yapıyoruz."Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise konunun derinlemesine tartışıldığını ancak isimler hakkında yorum yapmayacağını açıkladı.