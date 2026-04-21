Ağustos ayında CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilerleyen günlerde CHP'yi hedef alan açıklamaları ile tartışma konusu olmuştu.



YÜZDE 17'Yİ DUYAN ÇERÇİOĞLU SİNİRLENDİ



Aydınpost'un haberine göre, farklı anket firmalarının Aydın'da gerçekleştirdiği seçim anketlerinde Özlem Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 17 seviyelerine kadar geriledi.





Bu durumun Çerçioğlu cephesinde büyük bir rahatsızlığa neden olduğu öne sürülürken, anket sonuçlarının ardından Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın Belediyesi Hizmet Ağı'ndan (AYBA) sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vicdan Cetav’ın yetkilerinin alındığı iddia edildi.



CHP'Lİ BÜLBÜL: YÜZDE 20 OY ALSIN VEKİLLİKTEN İSTİFA EDERİM



Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çerçioğlu'nun kötü gelen anket sonuçlarının ardından kendisine yakın isimlere sipariş anket yaptırdığını, bu anketlerde ise Aydın'da birinci isim olarak gösterildiğini belirtti.



Bülbül, Çerçioğlu'nun oy oranının dip seviyelere kadar gerilediğini ve paylaşılan anketin 'algı operasyonu' olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:







“Aydın'da güya anket yapılmış..



Milli İrade gaspçısı AKP'li Özlem Çerçioğlu Aydın'ı kazanıyormuş! Yalana bak! Sokağa çıkamayan sarı binadaki zat yüzde 20'yi bulsun, vekillikten istifa edeceğim!



Kumpasçı, milli irade gaspçısı, Sütre gerisinde kemik yalayıcılarının iftiraları ile mesai ederken Anket sarı bina 7. Katta yapılmış anlaşılan! Her şeyin bir vakti ve zamanı var! Sandıkta yaklaşıyor.. Hukukta..” ifadelerine yer verdi.”