Dünya madencilik liginde zirvede yer alan BHP ve Rio Tinto, Arizona çölünde yatan devasa bakır rezervi için artık sahaya indi. Yıllardır hukuki engeller nedeniyle bekleyen Resolution Copper projesi, Mayıs 2025’teki tarihi mahkeme kararı sonrası ABD’nin enerji dönüşümündeki en büyük şantiyesine dönüştü.

500 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Rio Tinto’nun raporlarına göre, proje ekipleri yıllardır erişilemeyen alanların %30’una ilk kez giriş yaptı. Yer altındaki bakır rezervinin tam haritasını çıkarmak için 500 milyon dolarlık dev bir bütçe, sondaj ve zemin etüt çalışmalarına ayrıldı. Şirket, 2030’lu yılların ortasında planlanan üretim için bugünden hazırlık yapıyor.

YERİN ALTINDAKİ DEV REZERV

Madencilik analizlerine göre, Resolution Copper sıradan bir maden değil. Yerin altında ortalama %1,5 tenörlü 1,787 milyar ton bakır cevheri bulunuyor. Tam kapasiteye ulaştığında, maden ABD’nin bakır ihtiyacının dörtte birini karşılayacak ve ülkenin dışa bağımlılığını ciddi ölçüde azaltacak.

DİNİ TÖRENLERİN YAPILDIĞI KUTSAL BİR ALAN

Projenin hukuki süreci, Apache halkının Oak Flat bölgesindeki kültürel itirazlarıyla dikkat çekmişti. 2.422 dönümlük arazi, San Carlos Apache toplumu için binlerce yıllık törenlerin yapıldığı kutsal bir alan. Mahkeme, stratejik ekonomik çıkarları ön plana çıkararak arazi devrine onay verdi; şirket ise alanın korunacağı sözünü veriyor. Ancak yer altı madenciliğinin yaratacağı çöküntüler hâlâ tartışma konusu.