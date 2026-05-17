Projede kullanılan köprülerin önceden farklı noktada inşa edildiği, ardından özel hidrolik sistemler ve raylı platformlar yardımıyla milimetrik hesaplarla kaydırıldığı açıklandı.

DEV KÖPRÜLER RAY ÜZERİNDE HAREKET ETTİ

Mühendisler, köprülerin altında özel kaydırma sistemleri kullandı. Ağır çelik yapıların kontrollü şekilde hareket ettirilmesi için bilgisayar destekli hidrolik sistemlerden yararlanıldı.

Yetkililer, yöntemin özellikle yoğun trafik bulunan bölgelerde büyük avantaj sağladığını belirtiyor. Çünkü klasik yöntemlerde yolların uzun süre kapalı kalması gerekebiliyor.

CAMBRIDGE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dev köprü taşıma operasyonunun, İngiltere’nin Cambridge kentindeki demiryolu projesi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Köprülerin her biri yaklaşık 1000 ton ağırlığa sahip olmasına rağmen hareket sırasında milimetrelik hassasiyetle kontrol edildiği açıklandı.

Operasyon sırasında bazı yollar kısa süreliğine kapatılsa da köprülerin büyük bölümü trafik tamamen durdurulmadan yerine taşındı.

YENİ NESİL MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMÜ

Uzmanlar, dev yapıların önceden hazırlanıp daha sonra yerine taşınmasının şehir içi projelerde büyük zaman kazandırdığını belirtiyor. İngiltere’de kullanılan sistemin gelecekte farklı ülkelerdeki büyük altyapı projelerinde de yaygınlaşabileceği ifade ediliyor.