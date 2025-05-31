İstanbul'da, suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu öne sürülen ve Beşiktaş Belediyesi soruşturmasına dayanak gösterilen Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verdi.
Aktaş'ın ifadesinin ardından CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyon düzenlendi.
Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmada, Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesi üzerine aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.