Fenerbahçe'de yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, transfer gündemine dair kamuoyunda yer alan iddialar hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Medyada yer alan teknik direktör ve futbolcu isimlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Yıldırım, ekibiyle birlikte yürüttüğü çalışmaların gizlilik içinde devam ettiğini vurguladı. Kulübün geleceği için planlanan kadro yapılanmasında stratejik adımlar attıklarını ifade eden Yıldırım, görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Camiaya birlik mesajı veren Aziz Yıldırım, "Tüm çalışmalarımızı, oyuncuları 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım." ifadelerini kullandı. Öte yandan Aziz Yıldırım'ın 18 Mayıs Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

