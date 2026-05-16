B12 vitamini, vücudumuzun kendi başına üretemediği ve mutlaka beslenme yoluyla dışarıdan almamız gereken temel bir besin maddesidir. Bu nedenle, B12 açısından zengin besinleri düzenli olarak beslenme programımıza dahil etmek, genel sağlığımızı korumanın en etkili yollarından biridir.

Önleyici Kardiyoloji Diyetisyeni Michelle Routhenstein, B12 vitamininin hayati rollerini şöyle özetliyor:

"B12 vitamini vücudumuzda DNA sentezinden kırmızı kan hücresi üretimine ve sinir sistemi fonksiyonlarına kadar birçok kritik süreçte rol oynar. Ayrıca kalp sağlığı için risk oluşturan homosistein adlı amino asidin seviyesini kontrol altında tutmaya yardımcı olur."

Peki günlük B12 ihtiyacımızı karşılamak için hangi besinleri tüketmeliyiz? Uzmanlar, özellikle iki deniz ürününün öne çıktığını belirtiyor:

1. Somon: Günlük ihtiyacın %100'ünden fazlası

Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Brynna Connor’a göre, B12 vitamini almak için en ideal besinlerin başında somon geliyor.

Somonun hem güçlü bir B12 kaynağı olduğunu hem de kalp sağlığı dostu omega-3 yağ asitleri içerdiğini belirten Dr. Connor; bu yağ asitlerinin beyin sağlığını, kardiyovasküler sistemi ve sağlıklı yaşlanmayı desteklediğini vurguluyor.

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) verilerine göre, 85 gramlık bir porsiyon somon 2,6 mikrogram (mcg) B12 içeriyor. Bu miktar, günlük önerilen B12 ihtiyacının tamamını (%100'ünden biraz fazlasını) karşılıyor. Dr. Connor, somonun bazı çeşitlerinde bu oranın pişirildiğinde 4,9 mcg’a kadar çıkabileceğini ifade ediyor.

2. Alabalık: Balıksı tattan hoşlanmayanlar için en iyi alternatif

Eğer somonun kendine has balıksı aroması damak tadınıza uymuyorsa, Diyetisyen Routhenstein alternatif olarak alabalığı öneriyor. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre, 85 gramlık bir porsiyon gökkuşağı alabalığı tam 3,7 mcg B12 vitamini sağlıyor.

Alabalık sadece B12 oranıyla değil, kalbi koruyan diğer bileşenleriyle de tam bir sağlık deposu:

Omega-3 Gücü: İçerdiği EPA ve DHA gibi temel omega-3 yağ asitleri sayesinde trigliseritleri düşürmeye, vücuttaki iltihabı (enflamasyonu) azaltmaya ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.

Mikro Besinler: Yüksek kaliteli proteinin yanı sıra kardiyovasküler sağlığı destekleyen D vitamini, selenyum ve potasyum gibi kalp koruyucu mineraller açısından da oldukça zengindir.