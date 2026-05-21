MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreçle ilgili önerileri ve özellikle “Terörsüz Türkiye gelişmelerini takip etmek üzere yasama ve yürütme içerisinde iki ayrı komisyon kurulabilecektir. Komisyonlar terörsüz Türkiye hedefi gerçekleşene kadar devam edecektir. Gelişmeler konusunda hem TBMM, hem de kamuoyu belirli aralıklarla bilgilendirilecektir. TBMM’de kurulacak komisyon, Meclis başkanının oluru ile her partiden teamüllere göre belirlenecek sayıda milletvekilinin yer alacağı bir takip komisyonu hüviyetinde olacak, Meclis'te temsil edilen tüm siyasi partilerin komisyonda yer almasına özen gösterilecektir” açıklamaları, TBMM kulislerinde AKP kaynakları tarafından yorumlandı.

AKP kaynakları; Bahçeli’nin önerilerini olumlu bulduklarını, ancak tartışılması gerektiğini dile getirdi.

Silah bırakmanın tatmin edici düzeyde ilerlemediğini vurgulayan partililer, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 18 Şubat'ta yayımladığı ortak raporunda da ifade edilen müstakil geçici yasanın bu nedenle çıkarılmadığını ifade etti.

Süreçle ilgili komisyon kurulmasının, komisyonda farklı toplum kesimlerinden ve kurumlardan 137 kişinin dinlenmesinin, komisyonda oluşturulan heyetin İmralı’da Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmesinin ve ardından ortak hazırlanan raporun yayımlanmasının bütünüyle bir mekanizma olduğunu vurgulayan AKP'li yetkililer, buna rağmen geçici müstakil yasanın çıkmasını sağlayacak fonksiyonel bir gelişme olmadığını ifade etti.

KOMİSYON YERİNE "DANIŞMA KURULU"

Bu aşamada Devlet Bahçeli’nin önerilerinin değerli olduğunu ve tartışılması gerektiğini vurgulayan AKP'liler, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun görevi süresinin geçtiğimiz şubat ayında sona erdiğini anımsattı. Yetkililer, Bahçeli’nin önerdiği gibi komisyon yerine “Danışma Kurulu”, “İzleme Danışma Kurulu”, “İzleme Değerlendirme Kurulu”, “Danışma ve Değerlendirme Kurulu” gibi isimler kullanılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

“14 parti, 6 grup var. Belki, yeniden her bir partiden birer temsilciyle beraber, belki bu kadar olmayabilir de, Meclis Başkanı'na bilgi verecek teyit mekanizması, silah bırakmanın kalıcı mahiyette tatmin edici düzeyde izlenmesi; dönem dönem ilgili kurumlardan da bu kurula, Meclis Başkanı’na bilgi verilmesi gibi bir mekanizma olabilir. Bunlar tartışılacak öneriler. Yine kurumsal manada belli bakanlıkların koordinasyonu sağlanabilir. Silah bırakmanın kalıcı şekilde sağlanması, örgütün kendini feshetmesi, dağıtması noktasında teyit mekanizmasını güçlendirecek şeyler bunlar” ifadelerini kullandı.