Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla Somali'de yürütülen sondaj faaliyetlerinin güvenliğine ilişkin bilgi paylaştı. Bakanlığın paylaşımında, sondaj ve destek gemilerine yönelik koruma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi. MSB'nin açıklamasında, “Sondaj gemilerimize tam koruma! Somali Türk Deniz Görev Grubumuz; Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan, Sancar destek gemilerine refakat ve karakol desteğine devam ediyor. Kısa süre önce bölgeye ulaşan Çağrı Bey sondaj gemisinde görevli bulunan SAT Unsur Komutanlığı personelimiz de sondaj çalışmaları için bizzat koruma görevi yapıyor” ifadelerine yer verildi.

