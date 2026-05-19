Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, piyasalardaki nakit talebini karşılamak adına bankacılık sektöründe önemli bir düzenlemeye gidildi. Özellikle kurbanlık ibadeti için nakit paraya ihtiyaç duyan vatandaşların ve bayram alışverişi yapacakların işini kolaylaştırmayı hedefleyen hem kamu hem de özel bankalar, ATM günlük para çekme limitlerinde artışa gitti.