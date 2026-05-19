Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, piyasalardaki nakit talebini karşılamak adına bankacılık sektöründe önemli bir düzenlemeye gidildi. Özellikle kurbanlık ibadeti için nakit paraya ihtiyaç duyan vatandaşların ve bayram alışverişi yapacakların işini kolaylaştırmayı hedefleyen hem kamu hem de özel bankalar, ATM günlük para çekme limitlerinde artışa gitti.
Bu hamleyle birlikte, bayram öncesinde banka şubelerinde oluşabilecek olası izdihamların önüne geçilmesi ve dijital altyapının da rahatlatılması amaçlanıyor. Vatandaşlar artık şubeye gitmek ve sıra beklemek zorunda kalmadan, ATM'ler üzerinden daha yüksek tutarlarda nakit paraya anında ulaşabilecek.
EN YÜKSEK LİMİT SAĞLAYAN BANKALAR
Enpara:
Kartlı Çekim: 60.000 TL
QR Kod: 10.000 TL
QNB Bank:
Kartlı Çekim: 50.000 TL
QR Kod: 50.000 TL
LİMİTİNİ 20 BİN TL BANDINA ÇIKARANLAR
İş Bankası:
Kartlı Çekim: 20.000 TL
QR Kod: 20.000 TL
Garanti BBVA:
Kartlı Çekim: 20.000 TL
QR Kod: 20.000 TL
Vakıflar Bankası:
Kartlı Çekim: 20.000 TL
QR Kod: 5.000 TL
15 BİN TL LİMİT UYGULAYAN BANKALAR
Yapı Kredi:
Kartlı Çekim: 15.000 TL
QR Kod: 15.000 TL
ING Bank:
Kartlı Çekim: 15.000 TL
QR Kod: 15.000 TL
TEB
Kartlı Çekim: 15.000 TL
QR Kod: 15.000 TL
GÜNLÜK LİMİTİ 10 BİN TL OLAN BANKALAR
Ziraat Bankası & Halkbank:
Ziraat Bankası: Kartlı 10.000 TL / QR Kod 10.000 TL
Halkbank: Kartlı 10.000 TL / QR Kod 10.000 TL
Akbank, Denizbank & HSBC:
Akbank: Kartlı 10.000 TL / QR Kod 10.000 TL
Denizbank: Kartlı 10.000 TL / QR Kod 10.000 TL
HSBC: Kartlı 10.000 TL / QR Kod 10.000 TL
