Olay, Nispetiye Mahallesi’ndeki bankada sabah saatlerinde meydana geldi. İşten çıkarıldığı bankada eski çalışma arkadaşına olan ilgisi takıntıya dönüşen 36 yaşındaki Muhammed S., şube müdürü Özlem G.E.’yi rehin aldı, güvenlik görevlisi Ferhat D.’yi silahını bırakmaya zorladı ve havaya ateş etti. Çevredekilerin soygun ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Bankanın bahçesine çıkan ve teslim olmayan saldırgana, Özel Harekat polisleri eğitimli köpek ile müdahale etti. Dizinden hafif yaralanan Muhammed S., polisler tarafından etkisiz hale getirilerek hastaneye götürüldü. Olayda kullanılan bıçak ve silah polis ekiplerince ele geçirildi. Operasyona ait yeni görüntülerde, şüphelinin polislere silahını bırakması için yapılan ikna çabaları yer aldı.

'SEVGİME KARŞILIK ALAMADIM'

Muhammed S.’nin verdiği ifadeye göre, bankada çalıştığı süre zarfında gişe görevlisi Cansu D.’ye ilgi duymaya başlamış ve reddedilmesi sonucu işten çıkarılmıştı. Saldırgan, eylemini “Sevgime karşılık alamadığım için yaptım” diyerek gerekçelendirdi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor ve saldırgan hakkında “Gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve ateşli silah kanununa muhalefet” suçlarından işlem başlatıldı.