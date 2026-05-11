İspanya La Liga’da Real Madrid’i 2-0 mağlup ederek 29. şampiyonluğunu kazanan Barcelona, zaferini kutluyor. Katalan ekibi, kazanılan şampiyonluğun ardından üstü açık otobüsle şehir turu yaptı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda futbolcular tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.
YAMAL’DAN FİLİSTİN BAYRAĞI
Kutlamalar sırasında Barça’nın İspanyol yıldız Lamine Yamal’ın Filistin bayrağı açtığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İspanyol yıldız, Filistin konusunda duyarlılığı nedeniyle takdir topladı.